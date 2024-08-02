MasterChef Türkiye\'de Kaan\'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti

Yaşam

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek 18. yarışmacı belirlendi. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Kaan, yaptığı yemekle yarışmaya damga vurdu.

"4 HATADIR İLK KEZ GELEN 4 FİNAL TABAĞI DA ÜST DÜZEY"

İlk turu başarılı şekilde geçen Sevim, Kaan, Nevzat ve Kerem 2. turda mücadele etti. Şeflerin verdiği hindi etini kullanan yarışmacılar, en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Tadımların ardından konuşan Somer Sivrioğlu, "Bu bizim dördüncü haftamız. 4 haftadır ilk kez gelen tabakların dördünün de üst düzey olduğu bir final izledik. Dördüncü olan yarışmacımız 1. ve 2. olan tabakları geçebilecek tabağını son anda yaptığı hatayla katletti. Bu gece 1. olan tabak 3 şefin de ortak kararıyla bu sezon yediğimiz en lezzetli tabak. O yüzden de çok heyecanlıyız" dedi.

"ŞU ANA KADAR YAPILAN FİNAL TABAKLARININ EN İYİSİNİ YAPTIN"

Gecenin kazanını ise şeflerin ortak kararıyla Kerem oldu. Kerim'i performansından dolayı tebrik eden Sivrioğlu, "Lezzet ve tat birleşimleri olarak Kaan müthiş bir gol attı. Sadece bu gecenin değil şu ana kadar finallerin en lezzetli yemeğini yaptın. Yemeğindeki denge, hindiyi adeta 15 saat fırında pişmiş tandır kıvamına getirmen 45 dakikada çok zor. Sosun yoğunluğu ve açtığın makarnanın kalitesi üst düzey, üst düzey, üst düzey. Ben senin bundan sonraki performansını çok merak ediyorum. Seni gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana kadroya giren 18. yarışmacı olan Kaan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şeflere teşekkür eden Kaan "Diyecek bir şey yok. Gerçekten 3 gündür çok yoğun duygularla yemek yapıyorum. İnanılmaz, teşekkürler" şeklinde konuştu.