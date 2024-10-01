Mektebin Kalbi: Metehan İçin Kütüphane - Son Dakika
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Yaşam

Mektebin Kalbi: Metehan İçin Kütüphane

Mektebin Kalbi: Metehan İçin Kütüphane

Zübeyde Karakaşoğlu, oğlunun anısına okula kütüphane yaptırdı. 'Umuyorum tüm çocuklara ışık olur.'

01.10.2024 13:24
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ANKARA'da otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden motokurye Metehan Karakaşoğlu'nun (20) annesi Zübeyde Karakaşoğlu (59), oğlunun adına, okuduğu okula kütüphane ve okuma salonu yaptırdı. Karakaşoğlu "Dilerim ki bu kurduğumuz kütüphane, Metehan'ın adıyla tüm çocuklara ışık olur" dedi.

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde 3 Eylül 2019'da, özel üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi'nin kullandığı otomobil, pizzacıda motokurye olarak çalışan Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan sürücü Çelebi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Adli Tıp Başkanlığı'nca hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen Doğa Zeynep Çelebi, Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davada, 42 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cezanın, birer ay arayla 20 eşit taksit halinde ödenmesine hükmedildi.

'SÜRÜCÜ 1 GÜN BİLE CEZA ALMADI'

Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olan Zübeyde Karakşoğlu, oğlu Metehan Karakaşoğlu adına onun okuduğu Yenimahalle Barbaros İlkokulu'na kütüphane ve okuma salonu yaptırdı. Zübeyde Karakaşoğlu, oğlunun Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne kaydını yaptıracağı dönemde kazada hayatını kaybettiğini söyledi. Oğlunun aynı zamanda motosiklet kulübüne üye olduğunu, okul dönemi için pizzacıda çalışarak para biriktirmeye çalıştığını anlatan Zübeyde Karakaşoğlu, "Maalesef acı bir şekilde kaybettik. Ondan sonrası tufan oldu bizim için. Sürücü asli kusurlu olduğu halde 1 gün bile ceza almadı. 2 aylık bir ehliyetle gece 18 yaşında bir kız çocuğu ve kavşakta kırmızı fasılalı ışığa uymayarak yapıyor bu kazayı" dedi.

Zübeyde Karakaşoğlu, oğluna ait kitapları da kütüphaneye bağışladığını söyleyerek, "35 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan bir devlet memuru olarak hep çocuklara dönük bir şeyler olsun istedim. Metahan'ı kaybettiğimiz dönemde de 'İmkanım el verirse bir okul yaptırmak istiyorum' demiştim. Bir okul yaptırmak nasip olmadı; ama bir kütüphane yaptırdık. Küçük bir kütüphane; ama en azından Metahan'ın koşturduğu koridorlarda, kantininden alışveriş yaptığı, bahçesinde koşturduğu okulunda anlamlı oldu benim için. 3 Ekim'de de açılışını yapacağız inşallah. Acı bizde kalıyor. 5 yıl oldu. Dilerim ki bu kurduğumuz kütüphane Metehan'ın adıyla birlikte tüm çocuklara ışık olur. Umuyorum çalışkan, dürüst, manevi değerlere önem veren, duygusal zekaları yüksek çocuklar olur. Diğer taraftan benim çocuğumun ölümüne sebep olanları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mektebin Kalbi: Metehan İçin Kütüphane - Son Dakika

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