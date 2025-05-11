Mudurnu'da Çocuklar İçin Satranç Turnuvası

BOLU'nun Mudurnu ilçesine hafta sonu tatili için ormanların arasına inşa edilen otele aileleriyle birlikte gelen çocuklar, burada satranç turnuvasına katıldı. Birbirinden farklı aktiviteler ile eğlenen çocuklar, ödüllü turnuvada ter döktü.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki otelde 'Rol Model Anne Baba' projesi kapsamında İstanbul'dan gelen aileler, çocukları ile birlikte doğanın içerisinde tatil yaparak neşeli 2 gün geçirdi. Kamp havasında geçen hafta sonu tatilinde 58 aile, çeşitli aktivitelerle stres attı. Çocuklar ise kendileri için düzenlenen ödüllü satranç turnuvasında mücadele etti.

Beyin Sporları Kulübü Başkanı Eyüp Araz, çocukların turnuvada bir araya geldiğini belirterek, "Aslında rol model anne baba. Çocuklar annelerinin babalarının aynasıdır. Onların davranışları çocuklara etki ediyor. Çocuklar doğadan uzaklaştı. Biz de çocukları turnuva ile hem doğayla buluşturduk hem de onların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.

Otel Genel Müdürü Hakan Sevencan ise hafta sonunda çocuklar için güzel bir satranç turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimiz olan çocukların turnuvaya katılması ailelerin burada buluşması bize de ayrı bir şeref verdi" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,