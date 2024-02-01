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Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum" - Son Dakika
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Yaşam

Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

Naci Görür: "Marmara\'da 4\'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.

01.02.2024 10:58  Güncelleme: 11:04
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında oluşan depremlerle ilgili "Ciddiye almayın" önerisi gelirken beklenen büyük depremle ilgili uyarısını da yineledi.

"HALİHAZIRDA BİR DEPREM BEKLİYORUZ"

TGRT Haber'in aktardığına göre Görür, Marmara Denizi'nde son zamanlarda yaşanan küçük ölçekli depremler hakkında açıklamada bulundu. Fay hareketliliğine dikkat çeken Görür, büyüklüğü 4'ün altındaki depremlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. İstanbul ve çevresinde beklenen büyük depremle ilgili de uyarısını hatırlatan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar: bu nasıl bir açıklama her depremin ayrı bir önemi ve açıklaması vardır her deprem fay hattında bir tetikleyici unsurdur bunu her benim gibi cahil bilir 2 0 Yanıtla

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Son Dakika Yaşam Naci Görür: 'Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum" - Son Dakika
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