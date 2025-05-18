Nemrut'taki Ayılar Kış Uykusundan Uyandı - Son Dakika
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Yaşam

Nemrut'taki Ayılar Kış Uykusundan Uyandı

Nemrut\'taki Ayılar Kış Uykusundan Uyandı

Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kış uykusundan döndü, doğa gözlemcileri dikkatli olmalı.

18.05.2025 15:50
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BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve önceki yıllarda elle beslenmeleriyle ilgili sık sık gündeme gelen ayılar, kış uykusundan uyandıktan sonra bu yıl ilk kez görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödüllü 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası'nın yolu, geçen günlerde İl Özel İdaresi tarafından kardan temizlendi. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken kaldera, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Nemrut'un maskotları olarak tabir edilen bölgedeki ayılar da kış uykusundan uyandı. İnsan hareketliliğinin artmasıyla birlikte Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar da görülmeye başlandı. Ayıların yiyecek arama telaşları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, havaların ısınmasıyla birlikte boz ayıların artık daha sık görülmeye başladığını belirtti. Davranışsal rehabilitasyon sürecinde olan bu hayvanlara karşı ziyaretçilerin ilk aylarda göstereceği yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Önen, önümüzdeki aylarda bölgede insan yoğunluğunun daha da artmasının beklendiğini ifade etti. Dr. Önen, doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi için yetkili kurumların uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerken, bazı vatandaşların iyi niyetle vahşi hayvanları besleme eğilimi gösterebildiğini de sözlerine ekledi.

Önen, bu davranışın hayvanların doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve onların insanlara yaklaşmasına neden olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Sonuçta bu canlılar doğaları gereği vahşi yapıdadır. İnsanlara yönelik tehlikeli saldırılar yaşanabilir ve bu durum toplum sağlığı ve güvenliğini riske atar. Bu tür olaylara geçmiş yıllarda tanık olduk. Yetkililer, bölgeye yemek artıkları bırakılmaması mangal yapılmaması ve hayvanların elle beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Geçmişte yapılan bu tür hatalı uygulamaların hem insanlara hem de yaban hayvanlarına zarar verdiği ifade ediliyor. Yaban hayatının korunmasının ekolojik denge açısından kritik önem taşıyor. Doğal alanlardaki hayvan popülasyonunun sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için doğada kendi besinlerini bulmalarının teşvik edilmesi gerekiyor. Ormanlık alanlara meyve ağaçlarının dikilmesi, ayıların beslendiği diğer canlı popülasyonların korunması gibi uygulamalar bu canlıların doğal beslenme davranışlarını destekleyebilir."

Kaynak: DHA

Güncel, Tatvan, Nemrut, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nemrut'taki Ayılar Kış Uykusundan Uyandı - Son Dakika

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