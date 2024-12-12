Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu - Son Dakika
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Yaşam

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

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Bir zamanlar küçük bir kız olan bu genç kadın, büyüyüp Türkiye'nin güzeli oldu. Kendi hikayesi ile 'nereden nereye' dedirten bu genç kadın, güzelliği ile herkesi büyülüyor. Kendi başarısı ile herkese ilham veriyor ve genç kızlara rol model oluyor. Bu başarı hikayesini kaçırmayın.

12.12.2024 11:41  Güncelleme: 12:08
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Şimdilerde eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demekten kendini alamıyor.

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

2019'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

TÜRKİYE GÜZELİ OLUP ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

1993 doğumlu olan Amine Gülşe, Miss Turkey 2014 tacını takarak ülkemizi Miss World 2014 yarışmasında temsil etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, zaman zaman çocukluk fotoğrafını da paylaşıyor. Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "O zamandan belliymiş ne kadar güzel olacağı" şeklinde yorumlar yapıyor.

İşte Amine Gülşe'nin çocukluk halleri;

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

Amine Gülşe, Türkiye, Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • recep özoğul:
    Hangi başarısı ile rol model oluyor. Güzel olduğu için mi? Güzelliği veren Allah'tır. Çalışarak mı güzelliği aldı. 27 3 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Başarısı zengin futbolcuyla evlenmek.Haberin saçmalığına gel. 23 4 Yanıtla
  • Depeche:
    Siyasal İslam ülkenin en en en başarısız tiplemesi bile çok çok çok başarılı gösteriyor adam ben almanin turk hissetmiyorum dedi adami el üstünde 24 saat haber yapıyorlar 11 2 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    mesut o kadar unlu ve zengin olmasa, donup yuzune bile bakmazdi karısı 3 1 Yanıtla
  • nermin baris:
    aman Allahım nasıl bir mucizedir bu genç kizlarimiz kesinlikle rol model almalı su ülkede başarı olarak neler gösteriliyor ülkemi temsil etmiş sanirsin atomu parçalamış sizde bunu haber diye sunuyosunuz amannnn herseyin çılkı çıktı bu ülkede. 3 1 Yanıtla
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