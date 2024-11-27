Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak

Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu. Beklenen soğuk hava dalgası, hafta boyunca etkili oldu. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR SOĞUK VAR"

Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir'de bugün itibarıyla havalar oldukça soğuk. İzmir'in kasım ayı sıcaklığı ortalama 14 derece. Bugünlerde 7,5- 8 derecelere kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye'ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti" dedi.

"DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER"

Prof. Dr. Yaşar, "Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu" diye konuştu.

"YAĞIŞLI BİR YIL GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum. Verilere göre öyle gözüküyor. Öte yandan barajlarımız çok boşaldı. Bugün Tahtalı Barajı yüzde 11'lere düştü. Ciddi bir düşüş. Bu soğumanın ardından şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum. Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel. Bizi rahatsız ediyor ama en azından yer altındaki suyu besleyecek" dedi.