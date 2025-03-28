Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı - Son Dakika
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Yaşam

Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı

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Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla otobüs firmalarında yoğunluk oluştu. Talebi karşılamak için otobüs firmaları 12 bin ek otobüs biletini satışa sundu. Bayram dönüşleri için de bilet yoğunluğunun oluştuğu, yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkılmaması çağrısı yapıldı.

28.03.2025 11:42  Güncelleme: 13:45
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Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik dün itibarıyla başladı. Kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan'da idari izinli sayılmasının ardından 12 bin ek otobüs bileti satışa sunuldu.

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıkıyor." dedi.

12 BİN EK BİLET SATIŞA SUNULDU

Yıldırım, bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını anımsatarak, şöyle konuştu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına ilişkin açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi. Böylece otobüs biletlerine ilave olarak 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunuldu. Bayram süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı planlıyoruz. Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik dün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına dikkati çekerek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını bildirdi. Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun yasal zorunluluk olduğunu kaydetti. Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığına işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi.

Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Yola çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    tayyip bilerek yaptı 9 günlük tatili üniversiteleri bastıramıyor evlerine gitsinler durulsun bana karşı eylemler diye yoksa sizi düşündüğünden falan salıdan diğer hafta pazartesiyi bağlayacak bi diktatör değil :) 12 6 Yanıtla
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