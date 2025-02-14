Rize'de 'Bay Foter' olarak bilinen 75 yaşındaki Yaşar Fazlıoğlu'nun Şık Giyim Tarzı - Son Dakika
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Yaşam

Rize'de 'Bay Foter' olarak bilinen 75 yaşındaki Yaşar Fazlıoğlu'nun Şık Giyim Tarzı

Rize\'de \'Bay Foter\' olarak bilinen 75 yaşındaki Yaşar Fazlıoğlu\'nun Şık Giyim Tarzı

Rize'de 30 yıldır her zaman şık giyinen Yaşar Fazlıoğlu, 'Güzel giyinmediğim gün kendimi hasta hissederim' diyerek giyimin önemine dikkat çekiyor. Yörede 'Bay Foter' olarak tanınan Fazlıoğlu, özlü sözleri ve şık kıyafetleriyle çevresindekilerin ilgisini çekiyor.

14.02.2025 09:38  Güncelleme: 09:41
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RİZE'de Yaşar Fazlıoğlu (75), günlük yaşamında renkli ve şık giyim tarzının yanı sıra kendine has özlü sözleriyle dikkat çekiyor. Yörede 'Bay Foter' olarak bilinen Fazlıoğlu, 30 yıldır fötr şapka, kravat, pardösü, yüzük, ayakkabı ve takım elbiselerden oluşan şık kombinleriyle beğeni topluyor. Fazlıoğlu, "Güzel giyinmediğim gün kendimi hasta hissederim" dedi.

İkizdere ilçesinde ailesiyle mütevazi yaşam sürdüren emekli Yaşar Fazlıoğlu, şık giyim tarzı, engin bilgisi ve kendine has özlü sözleriyle dikkat çekiyor. Yörede 'Bay Foter' lakabıyla bilinen Fazlıoğlu, 30 yıldır fötr şapka, kravat, pardösü, yüzük, ayakkabı ve takım elbiseden oluşan özgü tarzını sürdürüyor. Babasından miras kalan şık giyim alışkanlığını yaşam tarzı haline getiren Fazlıoğlu, iyi giyinmenin saygı ve itibar kazandırdığına inanıyor. Kültürel birikimi ve anlamlı sözleriyle gençlere nasihatlerde bulunan 'Bay Foter', dost meclislerinin vazgeçilmez yüzü oluyor. Kıyafetlerine büyük özen gösterip, her detayı titizlikle planlayan Fazlıoğlu, sohbet ettiği kişilere hayat tecrübelerini de anlatıyor. Sokakta 'Bay Foter'i görenler, kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor.

'ELBİSELERİMİN HEPSİ ÇOK DEĞERLİDİR'

Babasının şık giyim tarzının kendisine ilham olduğunu anlatan Fazlıoğlu, "Yaklaşık 30 senedir bu elbiseleri giyerim. Rahmetli babam fötr takardı. Bunu devam ettiriyorum. Elbiselerimi eşim kadar çok severim. Yarın giyeceğim elbiseyi akşamdan hazırlarım. Elbiselerimin hepsi çok değerlidir. Rozetlerim, yüzüklerimi, elbiselerim, atkılarım, ayakkabılarım, fötrlerim benim için kaçınılmazdır. Giyim benim için bir varlıktır. İyi giyinmek benim kabiliyetim. Giyinmek için giyinmiyorum. Elbiselerimi seviyorum. İyi giyinmezsem uyuyamam, rahat edemem. Eve gelince elbiselerimi yıkarım, askıya asarım. Sonraki gün giyeceğimi de hazırlarım. Babama 'Perçemli Harun' derlerdi. O da böyle giyerdi. Ben de bunu 'Bay Foter' olarak devam ettiriyorum" diye konuştu.

'ELBİSE SENİ, SEN DE ELBİSEYİ SEVECEKSİN'

Renkli tarzının çevresi tarafından ilgi gördüğünü belirten Fazlıoğlu, "10 tane pardösüm var. 40'a yakın fötrüm var. Hepsi de şu an burada değil. 10 çiftten fazla ayakkabım var. Bana 'Bay Foter' derler. 'Yaşar Amca neden böyle giyiniyorsun?' diye soruyorlar. Geriden gelen erkekler böyle giyinmeye alışmalı. Elbisenin üzerinizde dökümlü durması gerek. Elbise seni, sen de elbiseyi seveceksin. Eşim ve kızlarım bu durumdan hoşlanıyor. İyi giyinip, kuşanayım isterler. Sokağa çıkıp gezdiğim zaman çocuklar, yaşlılar ve gençler fotoğraf çekilmek istiyorlar" dedi.

'İYİ GİYİNEN İNSAN İTİBAR GÖRÜR'

Herkesin giyimine özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Fazlıoğlu, "Güzel giyinmediğim gün kendimi hasta hissederim. İyi giyinen insan gittiği yerde itibar görür, hoşgörü ile karşılanır. Elbise giydiğin zaman sigara kullanmayacaksın. Ayağını fazla sallamayacaksın, kolunu çok yukarı kaldırmayacaksın; kırışmayacak, ütüsüne dikkat edeceksin. Giyimini bozmayacaksın. Kuru yemekleri tercih edeceksin. Çay içerken dikkatli olacaksın. Üzerine atlamaması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Rize'de 'Bay Foter' olarak bilinen 75 yaşındaki Yaşar Fazlıoğlu'nun Şık Giyim Tarzı - Son Dakika

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