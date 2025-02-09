5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti - Son Dakika
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Yaşam

5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti

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Rize'de Neslihan Korkmaz, 5 yıl önce sosyal medyada tanıştığı ve aşık olduğu Çinli Tou Liao ile Çayeli'nde dünyaevine girdi. 5 bin kilometre uzaklıktaki aşkı için Müslümanlığı seçip "Taha" adını alan Çinli damat düğününde horon tepti. Korkmaz, "Sevgi engel tanımıyor. Salgın döneminde evden çıkamadığımız için mesafelerin uzak olduğunu anlamadık." dedi.

09.02.2025 13:41  Güncelleme: 14:34
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Rize'nin Çayeli ilçesinde ikamet eden Neslihan Korkmaz (30) 5 yıl önce arkadaşları aracılığıyla sosyal medyada tanıştığı Çinli Tou Liao (32) ile arkadaş oldu. Uzun süre çevrim içi ortamda görüşen Korkmaz ve Liao, birbirine aşık olunca hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti

AŞKI İÇİN MÜSLÜMAN OLDU, HORON TEPTİ

5 bin kilometre uzaklıktan gelen Tau Liao, ilçe müftü yardımcısı Abdulkerim Karabıyık'ın katıldığı programda Kelime-i Şehadet getirip, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu ve "Taha" adını aldı. Neslihan ve Taha, ilçede düzenlenen törenle evlendi. Liao, düğünde kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etmeye çalıştı.

5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti

"SALGIN DÖNEMİNDE TANIŞTIK"

Sevginin engel tanımadığını söyleyen Neslihan Korkmaz, "Çevremdekiler ilk duyduklarında 'Çok uzak değil mi?' diye tepkiler verdi. Ama sevgi engel tanımıyor. Biz salgın döneminde, evden dışarı çıkmadığımız dönemde arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık. Evden dışarı çıkamadığımız için mesafelerin uzak olduğunu hiç anlamadık. Aramızda 5 saatlik zaman farkı olmasına rağmen mesailerimizi birbirimize göre ayarladık" dedi.

5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti

"KENDİ İSTEĞİYLE MÜSLÜMAN OLMASI BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Eşinin evlenmeden önce İslamiyet'i seçtiğini ifade eden Korkmaz, "Benimle tanıştıktan sonra Müslümanlığı araştırmaya başladı. Sonunda Türkiye'ye geldiği 24 Ocak'ta Müslüman oldu. Bu duruma çok duygulandım. Kendi isteğiyle Müslüman olması benim için çok değerliydi. Bana, 'Seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum' demişti. Şimdi çok mutluyuz" diye konuştu.

5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti

"EŞİMİ VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Heyecanlı olduğu için konuşmakta zorlanan Taha da "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti
5 bin kilometre yol katedip Çin\'den Rize\'ye damat geldi, horon tepti
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Türkiye, Çayeli, Yaşam, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 bin kilometre yol katedip Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • AHMET YILMAZ:
    Potnus Rumu Çin evliliği bizi ilgilendirmiyor 65 13 Yanıtla
  • Serdar Er:
    sünnet oldumu yani 32 22 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Başka sehirmu kalmadı artık akp nin torpilini alir 30 8 Yanıtla
  • Erkan null:
    Bir turk kızı olarak kendi toprağından ulkenden kendine esmi bulamadın.Bu da yeni moda oldu Afrika'dan ,Cinden evlilik. 24 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    penisi küçüktür 20 6 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Yorumcular. Müslüman oldu ise. Bir sakıncası yoktur evlenmede. Eğer gerçek müslüman iseniz. Yapmış olduğunuz bağzı yorumcular ne ahlaka. Nede müslümanlığa sığıyor yorumunuz. Sözde müslümanlar. Ayıp. 7 18 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    5cm 11 5 Yanıtla
  • poyraz can:
    en fazla 4 cm 7 2 Yanıtla
  • Murat E:
    bahsettiği genliği bu mu ? 7 1 Yanıtla
  • Haydar Kara:
    Kürşad ın kemikleri sızladı 5 1 Yanıtla
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