RTÜK, basın yöneticileri ile Darülaceze'de iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Yaşam

RTÜK, basın yöneticileri ile Darülaceze'de iftar programı düzenledi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 23 Mart'ta basın kuruluşları yöneticileri ve gazetecilere yönelik özel bir iftar programı düzenledi.

26.03.2025 13:19
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Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.

HABERLER.COM İFTAR PROGRAMINDA TEMSİL EDİLDİ

İftar programına, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur da katıldı.

Behiye Teymur, Darülaceze'de yaşayan yaşlıların memnuniyetine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Burada kalan büyüklerimiz Cumhurbaşkanımıza müteşekkir. Buranın beş yıldızlı otel konforunda olduğunu söylüyorlar. Bugün kendilerini ziyaret eden gazeteciler ve medya temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydular.

Teymur, yaşlıların ilgi ve sıcak bir temas beklediğini vurgulayarak, "Bu tür programların daha sık düzenlenmesi çok kıymetli. Halkımız, sivil toplum kuruluşları ve çocuklarımız burayı ziyaret etmeli, büyüklerimizi yalnız bırakmamalı" ifadelerini kullandı.

RTÜK, basın yöneticileri ile Darülaceze\'de iftar programı düzenledi

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Son Dakika Yaşam RTÜK, basın yöneticileri ile Darülaceze'de iftar programı düzenledi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    ilkokul mezunu imine proflara nutuk atacak yine :) 17 1 Yanıtla
  • Ali kısaarslan:
    Rtük ne abi ? Bu kurum iktidar ve Erdoğan aleyhine fikir beyan edenleri susturma kurumudur. Kısaca iktidarın en büyük kozu ve savunma kalkanıdır.Bu kişisel devlet anlayışı değiştiğinde ki değişecek. ilk fesih edilecek kurum olmalıdır. Rtük antidemokrasinin simgesi haline gelmiş itibarını tamamen yitirmiş kukla bir kurumdur 5 0 Yanıtla
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