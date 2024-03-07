Başrollerinde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas'taki bir sahne izleyicileri sinirlendirdi. Sahneye gelen tepkilerin ardından RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.
X hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kadın istismarı içeren ve kadınlarımızı aşağılayan yapımlar merceğimizde. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar kırmızı çizgimizdir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'larımızın tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir Emirkıran karakteri, eğlenmek için çağırdı 4 kadına son model bir araba verme karşılığında havlamasını istedi. Fecir'in "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" sözlerinden sonra bir kadın havlayıp kabın içindeki içkiyi içti. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 8 Mart Kadınlar Günü öncesi kadınlara yapılan muameleye tepki gösteren birçok izleyici "Kadınlara verilen değer bu mu yazıklar olsun" ve "RTÜK ceza versin" yorumları yaptı.
Son Dakika › Yaşam › RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı - Son Dakika
Kastamonu'da namaz kılmak için camiye giden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, namaz kıldığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı ancak sağlık ekipleri Güney'in vefat ettiğini belirledi. Güney'in cenazesi Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. M.A'nin bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletindeki Lushan Dağı'nda zirveden aşağıya süzülen bulutlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.
Hindistan'ın Malegaon şehrinde bir leopar, bir çocuğun odasına girdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çocuğun soğukkanlı davranışı dikkat çekti. Leopar, görevlilere teslim edilerek sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanat bahçesine gönderilecek.
Litvanya'nın Druskininkai Belediyesi'nden gelen 15 kişilik heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, merkezi gezip bilgi aldıktan sonra memnuniyetlerini ve etkilenmelerini belirtti.
Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Ramazan Ayı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Müftü Haliloğlu, Ramazan Ayının dolu dolu geçeceğini ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, camilerde teravih namazları ve mukabelelerin okunacağını, Emir Sultan Camisi bahçesinde bin kişilik iftar yemekleri verileceğini ve huzur içinde bir Ramazan Ayı geçirmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Yalçın Karataş'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polislerin eve gittiğinde Karataş'ın öldüğü tespit edildi. Karataş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışın ardından çakan şimşekler arasında bir yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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