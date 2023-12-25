Sabiha Gökçen\'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu

"Gövde gösterisi yapacaktı, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor"

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti Açılış Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle yeni pist hizmete açıldı. Törende gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra pistin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Yönetim Kurulu Üyesi sahibi Ali Sabancı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"BİZDE 150 TANE ALACAĞIZ"

Erdoğan kurdele kesimi sırasında Ali Sabancı'yı sordu. Bunun üzerine yanına gelen Sabancı'ya, "Ali Bey bak şimdi ikinci pist de devreye girdi. Bak şimdi Türk Hava Yolları 300 tane uçak alacak" dedi. Sabancı ise "Biz de 150 tane alacağız" diye yanıt verdi.

"HEPSİ SİZİN"

Sabancı'nın cevabı sonrası Erdoğan da yurt içi uçuşlarını kastederek, "Onların ne kadarı bize?" diye sordu. Ali Sabancı'nın "Hepsi sizin" sözleri sonrası ise samimi anların ortaya çıktığı görüldü. Erdoğan son olarak sözlerini, "Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilke imza atıyor. İnşallah daha da artarak devam edecek" şeklinde noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmadan satır başları:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın trafiği sürekli artıyor. 2021 yılında 181 bin uçuşla 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022'de bu sayı 31 milyona ulaştı. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. İstanbul ve Antalya havalimanlarının ardından en çok trafik olan 3. havalimanı. Sene sonunda 37 milyonu aşmasını öngörüyoruz.

"ÇOK İLERİ ÖZELLİKLERE SAHİP"

2. pist için 2012 yılında karar aldık. Toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla 2. pisti tamamladık. Trafik kapasitesini 2'ye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. Ayrıca 3 paralel taksi yolu vardır. Apronlarla havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir. 1520 metre uzunluğunda TEM bağlantı tünelini inşa ettik.

"KULLANIM KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKACAK"

Havalimanımızda tüm bu bağlantılarla birlikte 19 bin m² kapalı alana bağlı üst yapı tesislerini de yeniledik. Maksimum kapasite için yeni pistimizi iniş, eski pistimizi kalkış amaçlı kullanacağız. Kullanım kapasitesi 2 katına çıkacak. Yeni pistle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye ulaşılacak.

"HİZMET YAPAMAYANLAR SÜREKLİ ENGEL ÇIKARDI"

Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulmasına öncülük eden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim Türkiye için hayal kuran, çalışan, gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum. Rahmetli Özal siyasi hayatı boyunca haksız eleştirilerin muhattabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla merhum Özal hedef alınmıştır. 'Ne gerek var' eleştirisi en çok maruz kaldığı eleştirilerdendi. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir hizmet ortaya koyamayanlar sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde benzer sabotaj girişimleriyle karşılaştık.

"DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANLARINDAN BİRİ"

CHP'nin sabık genel başkanının uçak bile inmiyor dediği Sabiha Gökçen Havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030'da ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için Gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak gösteriliyor. Aynı durum Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü olurdu."