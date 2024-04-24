Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti - Son Dakika
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Yaşam

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan Serdar Dinç, 70 dönüm tarlaya ektiği soğanı satamayınca vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Soğanın bedava olduğunu duyan yaklaşık 3 bin kişi tarlaya akın etti. Ana yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmaya çalıştı.

24.04.2024 11:58
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde 70 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Serdar Dinç, soğanı tüccarlara satamayınca çürümesin diye vatandaşlara ücretsiz yaptı. Soğanın bedava olduğunu duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Kadirli ve Sumbas'tan birçok vatandaş arabalarıyla tarlaya gitti. Yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmak için çalışma başlattı.

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

"SOĞAN PAHALI, ALAMIYORDUK"

Soğan toplamaya gelen bir vatandaş "Tarla sahibi 80 dönüm tarlasını satamadı, tarlada kaldı. Tüccarlar geldi almadı, para vermedi adama. Adam da halk yesin diye müsaade etti 3-4 gün. 400 ton soğan var burada. Burada tarlada kaldı soğan, halk topluyor şu an faydalanıyor. Allah razı olsun' ifadelerine yer verdi.

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

"MUHTAÇ OLDUK SONUNDA KURU SOĞANA"

Bir başka vatandaş ise "Millet soğan için sıraya girdi. Marketlerde 35 lira. Vatandaş, Allah razı olsun hayrına burada tarlada serbest etti. Bütün millet topluyoruz, sağ olsunlar. Muhtaç olduk sonunda kuru soğana" dedi.

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

"TOPLASIN HERKES EVİNE GÖTÜRSÜN"

Çiftçi Serdar Dinç ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Ben çiftçiyim, 70 dönüm soğan ektim. 500 bin kiraya verdim, 500 bin de diğer tohum, gübre ve ilaç masrafım oldu. Tüccara satamadım hayrımıza köylülerimize, vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtıyorum. Toplasın herkes evine götürsün. Afiyet olsun herkese" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Jandarma, Osmaniye, Sumbas, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ULUBATLI HASAN : Bizim vatandaşlarda hiç bedavayı sevmez 14 5 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Ne tüccarın nede tuketenin insafı kalmamış.. burada bir emek ve masraf var ve bu Allah razı olsunla da kabul görmez... Üretici tüccara verdiğim fiyattan halka verecegim deseydi inanın adeta talan edercesine tarlaya gelenleri görmek mümkün olabilirmiydi? Önce vicdan sahibi olmak gerekiyor.. 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti - Son Dakika
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