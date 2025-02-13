Sevgililer Günü İçin Çiçek Fiyatları Artış Gösterdi

Yaşam

14 ŞUBAT Sevgililer Günü 'nün yaklaşmasıyla çiçekçilerde de hareketlilik başladı. İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı Sunay Çalışır, "Kırmızı güllerimiz 200-250 lira arasında değişiyor. Renkli güllerimiz 150-200-250 lira arasında değişiyor.Çiçekten ucuz bir şey yok. 500 liraya çiçek alıp götürebiliyorsunuz. 500 liraya hiçbirşey alamazsınız bana göre" diye konuştu.

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla İstanbul'daki çiçekçilerde de hareketlilik başladı.Yaklaşan Sevgililer Günü için çiçekçilerde kırmızı gül fiyatları 200 lirayla 250 lira arasında değişirken, buketler ise 500 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

'EN ÇOK GÜL SATILIYOR'

Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatlarından bahseden İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı Sunay Çalışır, "14 Şubat bizim için olmazsa olmaz günlerimizden biri. Çiçeği sevdirmek için, müşterilerimize hizmet etmek için en güzel günümüz. En çok satılan çiçeklerde tabii ki gül başta geliyor, kırmızı gül. Ondan sonra kokulu çiçekler nergis, frezya, lale, orkideler, krizantem, anastasia, kasımpatı. İstanbul'un çiçekleri şartlar ağır olmak kaydıyla tabii kar, fırtına çok şiddetli, sıkıntılı bir ortam var. Genelde yüzde 80 çiçeğimiz yurtdışından geliyor. Çoğunlukla Hollanda'dan gelir. Sevgililer günü için özel bir fiyat uygulaması yok. Normalde dükkanda sattığımız güller, Ekvator gülüdür. Rengarenk güllerimiz var. Kırmızı güllerimiz 200-250 lira arası değişiyor. Renkli güllerimiz 150-200-250 lira arası değişiyor." dedi.

'FİYATLAR ABARTILIYOR'

Çalışır, "Orkidelerimiz, bin 500- 2 bin lira arası değişiyor. Kır buketlerimiz, biraz önce söylediğim frezya, anastasia bunlar da 500 lirayla 4 bin, 5 bin lira arasında değişiyor. Çiçekten ucuz birşey yok. 500 liraya çiçek alıp götürebiliyorsunuz. 500 TL'ye hiçbir şey alamazsınız bana göre. Ben de çıkıp dolaşıyorum. Ben, meslektaşlarım, arkadaşlarım AVM'leri dolaşıyoruz. Fiyatlar tabii ki böyle abartılıyor, özel bir gün olduğu için. Abartılacak hiçbir şey yok. Biz günü kurtarma değil, müşterimize nasıl hizmet edebiliriz derdindeyiz. O günü nasıl kazasız, belasız atlatabiliriz, çiçeklerin müşterimize ulaşımını nasıl sağlayabiliriz, onun düşüncesi içindeyiz. Bir de 1 günün karı bizi 1 yıl götürmez. Fiyat olarak da öyle fahiş fiyat uygularsanız, bugünü gün olarak değerlendirirsiniz, yarın aynı müşteriyi bulamazsınız. Onun için aynı şartlarda devam etmek zorundayız. Bunun için de müşterilerimiz, arkadaşlarımız, sokaktaki vatandaşlarımız, çiçekçiye girmeye korkmasınlar. İstedikleri fiyata çiçek var" dedi.

'GÜL CİNSİNE GÖRE 200 - 250 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR'

Çiçekçi Fatih Gencer ise, "Aslında çok fazla bir değişim sözkonusu değil; ama küçük de olsa fark var. Sonuçta özel bir gün. Üretim sıkıntısı var ülkede. Ondan dolayı ufak da olsa bir değişim var. Tanesi 150 lira, 170 lira 200 lira civarındaydı. Şu anda da 200-250 lira olarak gül cinsine göre değişebiliyor. Biz hazırız, çiçekçiler olarak; ama nasip diyelim. Bizim işimiz de biraz balıkçılara benzer, çünkü nasiptir. Bizim işimiz hep mezatta zaten İhale usulüyle alıyoruz. Dolayısıyla oradaki fahiş fiyatlar bize de yansıyor doğal olarak. Biz de bunu müşteriye yansıtmak durumundayız; ama bizim işimiz mezattan daha zor, perakende satıcısı olarak; çünkü esnafız biz. Müşterilerimizin yüzde 90'ı da bizi tanıyor, ahbaplarımız. Dolayısıyla aslında oradaki fahiş fiyatları biz tamamıyla yansıtamıyoruz. Elimizden geldiğince hem onları yormamak adına, hem de kendimiz kar amaçlı bir çalışma yaptığımız için birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Çiçek özeldir, sevgidir. Sevdiğiniz insanı mutlu etmeye çalıştığınız en temel etkenlerden biri bence çiçek. Dolayısıyla belki kulağa 200 lira çok pahalıymış gibi geliyor ama 200 liraya sevdiğinizi mutlu ettiğinizi düşünmeniz gerekiyor bence" dedi.