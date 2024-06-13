Silivri Duruman Plajı'nda Sahil Düzenlemesi Yapılması İsteniyor - Son Dakika
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Yaşam

Silivri Duruman Plajı'nda Sahil Düzenlemesi Yapılması İsteniyor

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Silivri Duruman Plajı'nda yapılan sahil düzenlemesi zamanla bozuldu ve plajın yapısı etkilendi. Kötü hava koşullarında dalgaların taşıdığı çöp ve yosunlar plajı doldurdu. Denize gelenler zorluk yaşarken, çevre sakinleri belediyeden düzenleme talep ediyor.

13.06.2024 11:16
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Silivri Duruman Plajı'nda uzun süre önce sahil düzenlemesi yapıldı. Zamanla sahile vuran dalgaların etkisi ile kumlar sürüklenince plajın yapısı bozuldu. Kötü hava koşullarında dalgaların taşıdığı çöp ve yosunlar ise seviyesi düşen plajı doldurmaya başladı. Bu durum denize yüzmek için gelenlere zor anlar yaşattı. Cihan Buyurgan, "Taşları buraya koydular. Taşlar yerine oturunca deniz seviyesi ile aynı duruma geldi. Buraya kum doldurup, taş doldurup yani deniz seviyesinin yüksekliğinde olması lazım ki buradaki görüntüyü kaybedelim" dedi.

Selimpaşa Duruman Plajı'nda uzun süre önce belediye tarafından sahilde düzenleme yapıldı. Düzenleme sırasında plaja döşenen taşlar zamanla dalgakıran görevi üstlenmeye başladı. Kötü hava koşullarında sahile vuran dalgalar, taşların gerisindeki kumları taşıyınca plajın yapısı bozuldu. Plajın yapısındaki bozulma ile birlikte çöp ve yosunlar plaj yolunda birikti. Göleti andıran alanı geçerek denize ulaşmak ise zorlaştı. Yüzmeye gelenler, kumların üzerinde oluşan pis suları aşmakta güçlük çekince tepkiler de beraberinde geldi.

BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Yosun ve çöplerin dolduğu alana şikayetler üzerine belediye ekipleri yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıyı temizleme ekibi plajda temizlik çalışması yaptı. Daha önce çıkan fırtınanın ardından dalgalarla taşınan çöp ve yosunlar ekipler tarafından temizlendi.

"DENİZ SEVİYESİNDE OLMALIKİ BU GÖRÜNTÜYÜ KAYBEDELİM"

Çevre sakini Cihan Buyurgan, "Taşları buraya koydular. Taşlar yerine oturunca, deniz seviyesi ile aynı duruma geldi. Buraya kum doldurup, taş doldurup yani deniz seviyesinin yüksekliğinde olması lazım ki buradaki görüntüyü kaybedelim. Kum seviyesi önceden betonun hizasına kadardı. Büyük dalga geldiğinde, sular birikiyor sonra buradan geçiyor. Bizim bu dalgakıran işimize yaramadı ki. Burada ne kadar tekne varsa hepsi parçalandı. Biz burada 12 senedir ne çektiğimizi çok iyi biliyorum. Bizimle birlikte komşularımız bu çileyi çekiyor. Biz artık burayı yetkililere bıraktık. Burayı büyükşehir belediyesine şikayet ettik, ilgilenmedi. Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a bu durumu ilettik, ilgilenmediği gibi bize ceza yazdı. Vatandaş olarak rica ediyoruz. Her konuda insan olarak destekliyoruz ama biraz da siz bizi destekleyin. Gelip deseler ki, 'Daire başına 5 bin, 10 bin TL verin, biz burayı güzel yapalım' deseler, biz ona da razıyız. Biz burada göçebe hayat yaşıyoruz" dedi.

Silivri Duruman Plajı\'nda Sahil Düzenlemesi Yapılması İsteniyor
Kaynak: DHA

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