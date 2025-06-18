Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
18.06.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Haber Videosu

Trabzon'da halk arasında ''şifalı'' ya da ''acı su'' olarak bilinen mineralli su kaynaklarına ilgi artarken, uzmanlar analiz yapılmadan bu suların tüketilmemesi konusunda uyarıyor. KTÜ'den Prof. Dr. Fatma Gültekin, suların içinde ağır metal ve zararlı maddeler olabileceğine dikkat çekerek, kontrolsüz tüketimin sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirtti.

Trabzon'da yerli ve yabancı turistler, halk arasında 'şifalı su', ağızda bıraktığı acı tat nedeniyle 'acı su' olarak da adlandırılan mineralli suların bulunduğu kaynaklara rağbet gösteriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Fatma Gültekin, su kaynaklarının analizleri yapılmadan kullanılmasının riskli olduğunu belirterek, "Su içerisinde fazla bulunan iyonlar, ağır metaller, çevredeki insani faaliyetler sonucu suya karışan zararlı parametrelerden dolayı da sağlık açısından sakınca yaratabilir" dedi.

Doğu Karadeniz, ihtişamlı doğasının yanında zengin yer altı su kaynaklarına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Kentte böbrek taşı düşürmenin yanı sıra mide rahatsızlığı, cilt ile göz hastalıkları şikayeti olan yerli ve yabancı turistler, halk arasında 'şifalı su' ve ağızda bıraktığı acı tat nedeniyle 'acı su' olarak da adlandırılan mineralli suların bulunduğu kaynaklara rağbet gösteriyor. Bölgede çeşitli alanlardan çıkan düşük debili mineralli suların tüketimine ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar, tarım alanlarından uzak, belgeli ve analizi yapılan suların tüketilmesini öneriyor.

Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı: Sağlık açısından sakınca yaratabilir

TRABZON'DA 20 KAYNAK VARLIĞI TESPİT EDİLMİŞ

Doğal su kaynaklarının içerik analizleri yapılmadan kullanılmasının sağlık açısından riskli olduğunu belirten KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Gültekin, su kaynaklarının kullanım alanlarına dikkati çekti. Prof. Dr. Gültekin, "Doğu Karadeniz bölgesinde küçük debili olan, halk arasında maden suyu denilen, bilimsel olarak mineralli su dediğimiz ve iyon içeriği yüksek sular bulunmaktadır. Bu sular değişik alanlardan, değişik bölgelerden ve değişik miktarlarda boşalıyor. Her birinin özelliği de diğerinden farklılık göstermesi. Bu suların bir kısmı devletin çeşitli kurumları tarafından tespit edilmiştir. Maden Tetkik Arama, Trabzon'da yapmış olduğu çalışmalarda yaklaşık 20 kaynağın varlığını tespit etmiş. Kaynakların rutin kimyasal analizleri yapılarak, büyük bir kısmı debi ve boşalım açısından yetersiz görülmüş, bu yüzden de çalışmalar devam etmemiş" diye konuştu.

Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı: Sağlık açısından sakınca yaratabilir

"SAĞLIK AÇISINDAN SAKINCA YARATABİLİR"

Minareli suların rastgele ve kontrolsüz şekilde tüketildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Fatma Gültekin, "Su kaynaklarını değerlendirirken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Herhangi bir yerde, bir kaynağın boşaldığını ve buradaki suyun şifalı olduğunu duyuyoruz. Halk, içerisinde ne olduğunu bilmeden bu suları kullanıyor. Bunun yararlı olabileceği gibi su içerisinde fazla bulunan iyonlar, ağır metaller, çevredeki insani faaliyetler sonucu suya karışan zararlı parametrelerden dolayı da sağlık açısından sakınca yaratabilir. Bu kaynakların analiz edilip özelliklerinin belirlenmesi gerekiyor. Yöre halkı tarafından bilinçli ya da bilinçsiz kullanılan bu suların tespit edilip, hijyenik koşullarda halka sunulması önemlidir" dedi.

Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı: Sağlık açısından sakınca yaratabilir

"SU KAYNAKLARININ ANALİZ EDİLMESİ İÇİN DANIŞABİLİRLER"

Gültekin, su kaynaklarının gelecekte çok daha kıymetli hale geleceğini vurgulayarak, "Gittiğiniz alanda su kaynağının etrafında bir tarım alanı varsa oradan su içmemeye çalışılmalı. Çünkü gübreleme ve ilaçlanma her şekilde yapılıyordur. Düzgün bir çeşmeden akıyor ve etrafında bir yerleşim alanı bulunmuyorsa, bu kaynakları kullanmakta fayda var. Bataklıktan çıkan suları kullanmamayı öneririm. Su, son yıllarda hayatımız için çok önemli. İnsan nüfusu artıyor ama su kaynakları sabittir. Sularımızı korumalıyız. Çevremizde maden suları görüyorsak, kirletmemek adına da korumalıyız. Vatandaşlarımız su kaynaklarının analiz edilmesi için ilgili mercileri ve bizlere danışabilirler" diye konuştu.

"DOĞAL VE ŞİFALI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Bölgede şifalı su tüketen Ayfer Demireren, "Bu su yaklaşık 200 senelik bir sudur. Yazın soğuk, kışın sıcak akar. Kaynağını bilmiyoruz ama doğal ve şifalı bir su olduğuna inanıyoruz. Şişelerimizi doldurup içmek için kullanıyoruz. Yıllardır 'kul'un suyu deriz. Küçükten büyüğe herkes içiyor. Zehirlenen ya da rahatsızlanan duymadık. Annem de hazır su yerine bu suyu içmeyi tercih ediyor" dedi. Coşkun Komar da "Köydeki kaynak sularının analiz edilmeden içilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Araklı'da bulunan acı suyun ailemden duyduğum kadarıyla böbrek taşına iyi geldiğini ve şifalı olduğunu biliyorum. Köylerde akan her su toprağa karışıyor. Vatandaşlar da bilmeden içebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fatma Gültekin, Trabzon, Güncel, Turizm, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oa343862!:
    Bosver kötülere birsey olmaz. 4 15 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    hımmmmm demekki su satanlar iyi gçiremiyorlar kazanamıyorlarki böyle bir haber yapılmış 9 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    büyük deprem yaklaşıyor o zaman kaçınnnnn. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor’a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti
Bekir İrtegün’ün yeni adresi TFF 2. Lig Bekir İrtegün'ün yeni adresi TFF 2. Lig
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı
Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında
Yeni saldırı dalgası başladı İran’dan İsrail’e Hayfa ve Tel Aviv’i boşaltın çağrısı Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı
Trabzonspor’un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi’nden men edildi Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
Salernitana’ya kötü haber Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi Salernitana'ya kötü haber! Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi
KKTC, Doğu Akdeniz’de kilit rolde: Avrupa’nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

16:40
Böyle baba olmaz olsun Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
15:53
İsrail’den Tahran’a yeni saldırı Askeri hedefler vuruluyor
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor
15:43
Hiç umulmadık ülkeden İran’a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
15:07
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan’dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
07:09
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
00:40
İsrail’in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
00:08
“Bu gece sürpriz yaşanacak“ diyen İran, saldırıya geçti
"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
23:56
İran’ın devrik lideri Pehlevi’nin oğlundan “ayaklanma“ çağrısı
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
23:35
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
23:27
Gözler Trump’ın kararında ABD’nin savaşa girmesi an meselesi
Gözler Trump'ın kararında! ABD'nin savaşa girmesi an meselesi
22:56
Süper Lig’in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek’ten sürpriz imza
Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
22:49
Leeds United’dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
Leeds United'dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
22:43
İran: İsrail’e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
22:37
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2025 17:09:19. #7.13#
SON DAKİKA: Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.