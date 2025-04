Somer Sivrioğlu\'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alınmıştı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun yanında "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" denilerek boykotun kapsamı genişletilmişti. Boykota destek veren ünlü isimler sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yapmıştı. Bu isimlerden birinin de MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olduğu söylenmişti.

SİVRİOĞLU BOYKOTA DESTEK Mİ VERDİ?

Somer Sivrioğlu'nun 2 Nisan günü dükkanının kapalı olması ve 'Sorry. We are closed' paylaşımı yapması boykota destek olarak yorumlanmıştı. Bugün ise magazin kulislerinde Somer Sivrioğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden MasterChef'ten kovulduğu iddiası gündeme geldi. Bu iddiaların ardından ünlü şef menajeri aracılığıyla bir açıklama yaptı ve boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.

"GENEL PROTESTOYU DESTEKLEMİYORUM"

Sivrioğlu, 'Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum.' ifadelerini kullandı. Somer Sivrioğlu'nun menajeri 'Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu' iddiasının da gerçek dışı olduğunu söyledi.

"Kovuldu" iddialarının ardından Somer Şef'ten "Evimizdeyiz" paylaşımı geldi

DÜKKANIN KAPALI OLDUĞU İDDİASI DA YALANLANDI

Öte yandan Somer Sivrioğlu'nun menajeri ünlü şefin dükkanının 2 Nisan'da kapalı olduğu iddiasını yalanlayarak boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu dile getirdi.