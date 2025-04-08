Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum - Son Dakika
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Yaşam

Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum

Somer Sivrioğlu\'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum

2 Nisan'da yapılan boykot çağrısına destek verdiği ve dükkanını kapattığı öne sürülen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili bir açıklama Sivrioğlu, ''Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum'' ifadelerini kullandı.

08.04.2025 17:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alınmıştı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun yanında "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" denilerek boykotun kapsamı genişletilmişti. Boykota destek veren ünlü isimler sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yapmıştı. Bu isimlerden birinin de MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olduğu söylenmişti.

SİVRİOĞLU BOYKOTA DESTEK Mİ VERDİ?

Somer Sivrioğlu'nun 2 Nisan günü dükkanının kapalı olması ve 'Sorry. We are closed' paylaşımı yapması boykota destek olarak yorumlanmıştı. Bugün ise magazin kulislerinde Somer Sivrioğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden MasterChef'ten kovulduğu iddiası gündeme geldi. Bu iddiaların ardından ünlü şef menajeri aracılığıyla bir açıklama yaptı ve boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.

Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum

"GENEL PROTESTOYU DESTEKLEMİYORUM"

Sivrioğlu, 'Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum.' ifadelerini kullandı. Somer Sivrioğlu'nun menajeri 'Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu' iddiasının da gerçek dışı olduğunu söyledi.

Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
"Kovuldu" iddialarının ardından Somer Şef'ten "Evimizdeyiz" paylaşımı geldi

DÜKKANIN KAPALI OLDUĞU İDDİASI DA YALANLANDI

Öte yandan Somer Sivrioğlu'nun menajeri ünlü şefin dükkanının 2 Nisan'da kapalı olduğu iddiasını yalanlayarak boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu dile getirdi.

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • aragorn:
    çevirrrr gazı yanmasın be sonerim 62 0 Yanıtla
  • trgyky1978:
    kıçı yemedi günler sonra açıklama yapıyor 55 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    aynen aynen 2 nisanda babam kapatti restoranini 53 1 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    niye dükkan kapatıyordun. müşteri kaybedince aklım başınamı geldi 38 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tabi takipçi kaybetti müşteri kaybetti sonra geri firen şimdide kıvırmaya başladı lafının arkasında duracaksın 32 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    dükkanının önünde ki duvarın yıkılması sonucu bir kişi hayatini kaybetti 6 yılla yarğılanıyor bu yüzden devletle ters düşmek istememiş yoksa ilk sıralar da yer alırdı :-) 15 1 Yanıtla
  • 008294:
    götü sıkıştı baki pabuç pahalı ikili oynuyor ama olsun doğru yolu görmüş 10 1 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    boykot a dükkanı ni kapatarak katılan sen çark eden sen ne oldu boykot tersine mi döndü cirolar mi düştü yazık havasını soluduğunuz bu ülkeye ihanet ettiniz 10 0 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    umduklarını bulamayınca hepsi gibi bu amon-ra tapınak rahibi k.l.klı da geri vites yapmış.. 5 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    devlet hırsızı içeriye aldıysa sizide alır millete milletin malına boykot ne. 5 0 Yanıtla
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