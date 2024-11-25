Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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Yaşam

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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2016 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Tarık Akan'ın mezarının betonla kaplı olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki yıllarca ataist olduğu söylenen ve gömülmek istemediği öne sürülen usta oyuncunun mezarı neden o şekilde yapıldı? Detaylar haberimizde...

25.11.2024 10:54
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Oynadığı filmle ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmazları arasına giren Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bıraktığı eserleri ilgiyle takip ediliyor. Bıraktığı onlarca film ve dizi eserinin yanında usta sanatçının mezarındaki ayrıntı da takdir edilmeye değer...

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

MEZARI BETONLA KAPLI, ÜZERİNDE OLUK VAR

2016 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçının mezarının üzeri betonla kaplandı ve eğimli bir oluk var. Yağmur suları ve Akan'ın mezarını ziyaret edenlerin mezara döktüğü sular bu olukta birikiyor. Bu sayede mezarın başına gelen kuşlar, kedi ve köpekler sıcak havalarda biriken suyu kolaylıkla içebiliyor.

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

OĞLUNDAN "ATEİSTTİ" İDDİALARINA YANIT

Tarık Akan'ın oğlu, sosyal medyada sık sık kullanılan "Ateistti" ithamları üzerine "Teşvikiye Camii imamını arayıp sorabilirler, usulüne göre yapılıp yapılmadığını söylerler. Her şey İslami usullere göre yapıldı, öyle defnedildi. Hatta imamla el sıkıştık ve yapılacak başka bir şey var mı diye de sordum. 'Dinsiz'likle itham edilmesi ağır mı? Tabii ki ağır! Biz ailece dini bütün insanlarız, Müslümanız. Dinin Allah'la kul arasında olduğunu düşünüyoruz, bunun reklamı olmaz. Babam gibi düşünüyoruz. Babam dinsiz, ateist değildi. Devletle din işlerinin de ayrılmasını gerektiğini de düşünenlerdendi" açıklamalarına yer vermişti.

Tarık Akan\'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kültür Sanat, Tarık Akan, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa yavuzdeger:
    1938 den beri devam eden bir olay bu. Ölmeden önce müslüman olmadığını gösterip ısrar edenleri öldükten sonra en iyi müslümandı göstermeye çalışmak… boşverin bunları. Nasıl yaşadıysan öyle öleceksin, nasıl öldüysen öyle dirileceksin… 20 6 Yanıtla
  • Oooo:
    Ruhuna Fatiha yazdırsana babanın mezarına o zaman 10 5 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    selvi boylum al yazmalimda tarik akan oynamadi 11 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    inşallah Müslüman olarak ölmüştür Allah rahmet eylesin 11 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    haberi hiç okumadım bildiğim kadarıyla kuşlar gelip mezara konup su içsinler diye öyle tasarlanmış... 5 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Haberin içeriğini okudum Selvi boylum al yazmalım filmi rahmetliyi ait değil ki şu an hayatta olan Kadir İnanır a ait film yaptığınız habere tüküreyim... 4 0 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    Selvi boylum al yazmalım mı? :) 3 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    Allah rahmet eylesin mezar güzel olmuş, hem olduktan kedi köpek kuş su içer hemde toprakta ot vs çıktı için, bakımsız görünmez, benim mezarımda böyle olsun olmazsa 0 1 Yanıtla
  • Niyazi Demirkapı:
    Zaten mezarlara o şekilde suluk yapılıyor ki 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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