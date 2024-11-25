Tarık Akan\'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Yaşam

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

Oynadığı filmle ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmazları arasına giren Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bıraktığı eserleri ilgiyle takip ediliyor. Bıraktığı onlarca film ve dizi eserinin yanında usta sanatçının mezarındaki ayrıntı da takdir edilmeye değer...

MEZARI BETONLA KAPLI, ÜZERİNDE OLUK VAR

2016 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçının mezarının üzeri betonla kaplandı ve eğimli bir oluk var. Yağmur suları ve Akan'ın mezarını ziyaret edenlerin mezara döktüğü sular bu olukta birikiyor. Bu sayede mezarın başına gelen kuşlar, kedi ve köpekler sıcak havalarda biriken suyu kolaylıkla içebiliyor.

OĞLUNDAN "ATEİSTTİ" İDDİALARINA YANIT

Tarık Akan'ın oğlu, sosyal medyada sık sık kullanılan "Ateistti" ithamları üzerine "Teşvikiye Camii imamını arayıp sorabilirler, usulüne göre yapılıp yapılmadığını söylerler. Her şey İslami usullere göre yapıldı, öyle defnedildi. Hatta imamla el sıkıştık ve yapılacak başka bir şey var mı diye de sordum. 'Dinsiz'likle itham edilmesi ağır mı? Tabii ki ağır! Biz ailece dini bütün insanlarız, Müslümanız. Dinin Allah'la kul arasında olduğunu düşünüyoruz, bunun reklamı olmaz. Babam gibi düşünüyoruz. Babam dinsiz, ateist değildi. Devletle din işlerinin de ayrılmasını gerektiğini de düşünenlerdendi" açıklamalarına yer vermişti.