Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri - Son Dakika
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Yaşam

Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.

27.02.2024 15:57  Güncelleme: 16:07
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Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Dün gece sıcaklığın sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

GÖLE ADETA BUZ KESTİ

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti. Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı. Bazı vatandaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

  • Ardahan merkez eksi 23.8,
  • Göle eksi 32,
  • Hanak eksi 20.8,
  • Çıldır eksi 16.9,
  • Damal eksi 19.7,
  • Posof eksi 11.7.

İşte İlçeden gelen kareler;

Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
Termometreler eksi 32\'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye\'nin en soğuk yeri
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri - Son Dakika
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