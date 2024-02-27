Termometreler eksi 32\'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye\'nin en soğuk yeri

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Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Dün gece sıcaklığın sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

GÖLE ADETA BUZ KESTİ

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti. Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı. Bazı vatandaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ardahan merkez eksi 23.8,

Göle eksi 32,

Hanak eksi 20.8,

Çıldır eksi 16.9,

Damal eksi 19.7,

Posof eksi 11.7.

İşte İlçeden gelen kareler;