Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Dün gece sıcaklığın sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.
Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti. Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı. Bazı vatandaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.
Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:
İşte İlçeden gelen kareler;
Son Dakika › Yaşam › Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri - Son Dakika
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
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