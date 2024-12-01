Türk Hava Yolları'nda Doğup Kabin Memuru Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Türk Hava Yolları'nda Doğup Kabin Memuru Oldu

Türk Hava Yolları\'nda Doğup Kabin Memuru Oldu

Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferinde dünyaya gelen Erkan Geldi, yıllar sonra uçakta doğumunu gerçekleştiren kabin amiri Sevinç Aykutluğ ile ilgili kısa film yapıldı. Geldi, doğduğu uçaklarda kabin memuru olarak çalışmakta.

01.12.2024 15:04  Güncelleme: 15:09
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TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 1990 yılında İzmir- İstanbul seferinde dünyaya gelen ve yıllar sonra THY'de kabin memuru olarak görev yapan Erkan Geldi'nin uçakta doğumunu yaptıran emekli kabin Amiri Sevinç Aykutluğ'un hikayesi kısa film oldu.

9 Eylül1990 yılında THY'nin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağında hamile olduğu öğrenilen bir yolcu aniden sancıları arttı. Yapılan ilk kontrolde yolcunun doğum yapacağı anlaşıldı. O seferde görevli kabin amiri Sevinç Aykutluğ doğumu yaptırdı ve Erkan Geldi dünyaya geldi. Yıllar sonra Erkan Geldi internet sitesinden uçak bileti almak için baktığında kabin memuru işe alım ilanını gördü. O an doğduğu THY uçaklarında kabin memuru olarak çalışmak istedi. Başvurusu kabul gören Erkan Geldi, gözünü açtığı uçaklarda artık kabin memuru olarak görev yapıyor.

DOĞUM ANINI ANLATTI

THY uçağında dünyaya merhaba diyen kabin memuru Erkan Geldi'nin ve o doğumu yapan kabin Amiri Sevinç Aykutluğ'un hayat hikayesini anlatan "İz Bırakanlar" adlı film sosyal medyadan paylaşıldı. 9 Eylül 1990 tarihinde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sevinç Aykutluğ, "Öyle bir uçuştu ki 120 yolcuyla kalktık, 121 yolcuyla iniş yaptık. Hiç unutmuyorum 9 Eylül 1990 İzmir- Frankfurt yatı seferine planlandım. Kadın yolcumuz ağrılarının arttığını ağrı kesici vermemi istedi. Çekingendi tedirgindi tek başına seyahat ediyordu. Ağrıları arttığında Viyana'nın üzerindeydik. Her şeye hazırlıklıyız. Bu bir mucize, bu milyonda bir olan bir olay. En öndeki koltukları boşaltarak onu oraya aldık ve kabin amirimle birlikte doğuma dahil olduk. Henüz o 21 yaşındaydı bende 23 yaşındaydım. Hamile yolcu etrafa rahatsızlık vermemek için bağırmıyordu. Bağır diyordum bağır hiç kimseden çekinme. O an bebeğin sesiyle birlikte alkış koptu" dedi.

'THY'DE HAYATIMI KURDUM'

THY uçağında dünyaya gelen Kabin Memuru Erkan Geldi ise şunları söyledi:

"9 Eylül 1990 yılında uçakta doğdum. Babam Almanya'da hafta sonları bize uçakları izlettirirdi ve ben o gün bende uçaklarda çalışmak istiyorum dedim. 18 yaşına kadar Almanya'da eğitim aldım ve Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra Balıkesir'de İngilizce öğretmenliği okudum. Uçak bileti almak için Türk Hava Yolları sitesine girdim, internet sitesinde kabin memuru ilanını gördüm ve başvurdum. Havacılık benim ruhuma işlemiş. THY'de hayatımı kurdum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Türk Hava Yolları'nda Doğup Kabin Memuru Oldu - Son Dakika

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