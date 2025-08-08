Türkiye\'de bir ilk! Belediye otobüsünde "gittiğin yere kadar öde" dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" sistemini hayata geçirdi.

YOLCULAR İNDİKLERİ DURAKTA ÜCRET İADESİ ALABİLECEK

Uygulama ile yolcular, otobüse binerken kartlarını validatöre okutarak tam ücret ödemesi yapıyor, iniş sırasında ise çıkış kapısındaki validatöre kartlarını yeniden okutarak, seyahat ettikleri mesafeye göre ücret iadesi alıyor. Sistem yalnızca 'Mersin33 Kart'la çalışıyor, kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade yapılamıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin amacı; hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de kaynak kullanımında verimlilik sağlamak. Uygulama sayesinde duraklarda bekleme süresinin kısaltılması ve otobüslerin daha hızlı hareket edebilmesi hedefleniyor.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BÖYLE BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRDİK"

Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, " Türkiye'de ilk defa bir belediye otobüsünde 'gittiğin yere kadar ödeme' sistemini hayata geçirdik. Yolcularımız artık şoförle muhatap olmadan, sadece bindikleri ve indikleri noktaya göre ödeme yapacaklar" dedi.

"ÇOK OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK"

Projenin sorumlularından Ulaştırma Mühendisi Damla Gümüş ise test sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "İlk binişte tam ücret kesiliyor, yolcu indiğinde kartını yeniden okutup iadesini alıyor. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Mühendisi Selin Var da uygulamanın kırsal hatlara yaygınlaştırılacağını ve Mersin'de toplu taşımanın teknolojik altyapılarla daha güçlü hale getirildiğini vurguladı.

"YOLCULUK DAHA HIZLI OLUYOR"

Sistemi deneyimleyen yolculardan Ada Saraç, "Yeni sistem işlemleri hızlandırıyor, bekleme süresi azaldı. Herkese tavsiye ederim" derken, Gamze Bulut da uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Paramız geri yatıyor, yolculuk daha hızlı oluyor. Belediyeye teşekkür ederiz" dedi.