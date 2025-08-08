Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüsünde "gittiğin yere kadar öde" dönemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüsünde "gittiğin yere kadar öde" dönemi başladı

Türkiye\'de bir ilk! Belediye otobüsünde "gittiğin yere kadar öde" dönemi başladı
08.08.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atarak belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" sistemini hayata geçirdi. Otobüse ilk binişte tam ücret ödeyen yolcular, indikleri durakta ücret iadesi alabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" sistemini hayata geçirdi.

YOLCULAR İNDİKLERİ DURAKTA ÜCRET İADESİ ALABİLECEK

Uygulama ile yolcular, otobüse binerken kartlarını validatöre okutarak tam ücret ödemesi yapıyor, iniş sırasında ise çıkış kapısındaki validatöre kartlarını yeniden okutarak, seyahat ettikleri mesafeye göre ücret iadesi alıyor. Sistem yalnızca 'Mersin33 Kart'la çalışıyor, kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade yapılamıyor.

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüsünde 'gittiğin yere kadar öde' dönemi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin amacı; hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de kaynak kullanımında verimlilik sağlamak. Uygulama sayesinde duraklarda bekleme süresinin kısaltılması ve otobüslerin daha hızlı hareket edebilmesi hedefleniyor.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BÖYLE BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRDİK"

Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, " Türkiye'de ilk defa bir belediye otobüsünde 'gittiğin yere kadar ödeme' sistemini hayata geçirdik. Yolcularımız artık şoförle muhatap olmadan, sadece bindikleri ve indikleri noktaya göre ödeme yapacaklar" dedi.

"ÇOK OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK"

Projenin sorumlularından Ulaştırma Mühendisi Damla Gümüş ise test sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "İlk binişte tam ücret kesiliyor, yolcu indiğinde kartını yeniden okutup iadesini alıyor. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüsünde 'gittiğin yere kadar öde' dönemi başladı

Ulaştırma Mühendisi Selin Var da uygulamanın kırsal hatlara yaygınlaştırılacağını ve Mersin'de toplu taşımanın teknolojik altyapılarla daha güçlü hale getirildiğini vurguladı.

"YOLCULUK DAHA HIZLI OLUYOR"

Sistemi deneyimleyen yolculardan Ada Saraç, "Yeni sistem işlemleri hızlandırıyor, bekleme süresi azaldı. Herkese tavsiye ederim" derken, Gamze Bulut da uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Paramız geri yatıyor, yolculuk daha hızlı oluyor. Belediyeye teşekkür ederiz" dedi.

Teknoloji, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüsünde 'gittiğin yere kadar öde' dönemi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:49
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:50:50. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk! Belediye otobüsünde "gittiğin yere kadar öde" dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.