Bir hava yolu firmasına ait tarifeli uçak, iddiaya göre rötar yaptı. Uçak içinde uzun süre bekleyen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisiyle tartışarak, "Şeker hastası var, çocuklar var. Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?" dedi. Yolcular ise kabin görevlisiyle tartışan kadın yolcuyu alkışlayarak destekledi.
İddiaya göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkması gereken tarifeli bir uçak, sis nedeniyle öğle saatlerinde kalktı. İlk olarak rötar nedeniyle havalimanında, daha sonra ise uçak içinde bekleyen yolcular, duruma tepki gösterdi.
Bir kadın yolcu, kabin görevlisiyle tartışarak "Şeker hastası var, çocuklar var. Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız? Saatlerdir bekliyoruz. Uçak kaçırmamak için ne bir yerde oturabildik, ne yemek yiyebildik." dedi. Kabin görevlisinin ise "Şu an şartlar bunlar, eğer uçmak istiyorsanız uçabilirsiniz, istemiyorsanız inebilirsiniz." demesi bardağı taşırdı.
Kadın yolcu, yasal haklarının tarafına bildirilmesini talep ederken, uçaktaki yolcular da hava yolu şirketi ve çalışanlarına tepki göstererek alkışlı protesto yaptı. Uçaktaki tartışma anları ise kameraya yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız? - Son Dakika
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