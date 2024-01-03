Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen görüntüde üçüncü çocukları için yakınlarının da katıldığı bir cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen aile, balonu patlatarak içinden çıkan konfetilerle çocuğun cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.

BABANIN PEK HOŞUNA GİTMEDİ

Erkek çocuk istediği anlaşılan baba, bu durum karşısında önce şaşırdı, sonra ise bu duruma bozuldu. Anne ve yanındaki akraba bu duruma gülerken, baba ise sevinmek yerine söylenerek yürümeye başladı.

"ONLARIN KIYMETİNİ İLERİDE ANLAYACAKSIN"

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Cinsiyeti kendinin belirlediğini bilmeyen erkek modeli", "O kız çocuklarının kıymetini ileride anlayacaksın", "Kız evlat gibisi var mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.