 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu

İki kız çocuğu olan bir aile, üçüncü çocuklarının da kız olduğunu öğrendi. Baba, bu duruma önce şaşırdı, sonra ise söylenerek yürümeye başladı. Olay, ailenin düzenlediği cinsiyet belirleme partisinde yaşandı ve görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

03.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:43
Abone Ol

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen görüntüde üçüncü çocukları için yakınlarının da katıldığı bir cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen aile, balonu patlatarak içinden çıkan konfetilerle çocuğun cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.

BABANIN PEK HOŞUNA GİTMEDİ

Erkek çocuk istediği anlaşılan baba, bu durum karşısında önce şaşırdı, sonra ise bu duruma bozuldu. Anne ve yanındaki akraba bu duruma gülerken, baba ise sevinmek yerine söylenerek yürümeye başladı.

"ONLARIN KIYMETİNİ İLERİDE ANLAYACAKSIN"

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Cinsiyeti kendinin belirlediğini bilmeyen erkek modeli", "O kız çocuklarının kıymetini ileride anlayacaksın", "Kız evlat gibisi var mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
YORUMLAR (1)
  • Hasan Ali Yıldız: Kardeş Allah'a şükret sana evlat nasip etmiş nice insanlar var doktor kapılarında evlat için servetlerini veriyorlar hergece dua ediyorlar Allaha bir tane evlat versin diye Yanıtla 125 2

Bebek, Çocuk, Aile İçi Şiddet, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu - Son Dakika


11:59
DenizBank Şube Müdürü, Fatih Terim ile 371 Kez Mesajlaşmış DenizBank Şube Müdürü, Fatih Terim ile 371 Kez Mesajlaşmış
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu

Son Dakika
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 12:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement