Ünlü deprem bilimci inceleme için gittiği dağda sele kapıldı

Yaşam

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı'nda korku dolu anlar yaşadı. İnceleme sonrası dönüş yolunda sele kapılan Ercan ve beraberindeki kişiler için Jandarma devreye girdi.

DAĞDAN İNDİKLERİ SIRADA SELE KAPILDILAR

Ercan, yanardağ incelemeleri için 5137 metrelik Türkiye'nin doruğu olan Ağrı dağının 3200 metresine 4×4 jiplerle yola çıktı.

Birden bastıran kar, dolu, sağanak altında 33 kişi dağdan indiği sıradasele kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ekipleri 33 kişi için seferber oldu ve kurtarma çalışması başlattı.

Neyse ki ölümle burun buruna gelen ekipten kimseye bir şey olmadı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.