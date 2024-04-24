Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi - Son Dakika
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Yaşam

Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah saatlerinde eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması nedeniyle başlayan sorun 50 saati aşkın süredir giderilemezken, sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. Metroya gelen vatandaşlardan bir kısmı ise duruma tepki gösterdi. Metro İstanbul'un "zorunlu bakım" olarak nitelendirdiği arıza sonrası seferlerin 25 Nisan sabahı normale döneceği açıklandı.

24.04.2024 09:06
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M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor. Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Üsküdar-Samandıra Metrosu'ndaki arıza 50 saattir çözülemedi

"GİDECEĞİNİZ YÖNÜN TAM TERSİNE GİDİN"

Altunizade durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.

Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.

GÖREVLİ MEGAFONLA DOLAŞIYOR

Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor. Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.

Üsküdar-Samandıra Metrosu'ndaki arıza 50 saattir çözülemedi

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI DEĞİL Mİ BU?"

Metroyu bekleyen bir vatandaş "Açıklama yapan yok mu? Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun." diye tepki gösterirken, etrafındaki diğer vatandaşlar da destek verdi.

Aksaklık, duraktaki merkezi sistemden "zorunlu bakım çalışması" şeklinde duyurulurken, arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne yoğun saatlerde 4 dakika aralıklarla düzenlenen tren seferlerinin 15 dakikada bir yapılması nedeniyle neredeyse tamamı dolan durakta hareket edecek alan kalmıyor.

ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSLERİYLE ÜSKÜDAR'A GİTME İMKANI

Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri bildiriliyor. Otobüs durağında ise önünde "görevli" yazan otobüsler belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.

Üsküdar-Samandıra Metrosu'ndaki arıza 50 saattir çözülemedi

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklıkla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır."

Üsküdar-Samandıra Metrosu'ndaki arıza 50 saattir çözülemedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • filo : eko rakı balıkta istanbul halkı eziyete işkenceye devammm herşey çooookkk güzelll..... 6 4 Yanıtla
  • CHİCHARİTO: EKREM İMAROOĞLU HALLEDER... 4 2 Yanıtla

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