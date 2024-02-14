Uyarı dikkate alınmadı! Prof. Dr. Ercan, tehlikeyi aylar önce işaret etti - Son Dakika
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Yaşam

Uyarı dikkate alınmadı! Prof. Dr. Ercan, tehlikeyi aylar önce işaret etti

Uyarı dikkate alınmadı! Prof. Dr. Ercan, tehlikeyi aylar önce işaret etti

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler Köyü'ndeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçi toprak altında kaldı. Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın daha önceden uyardığı bölgede yaşanan facia, toprak yığınının sel gibi ilerlemesiyle gerçekleşti.

14.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:33
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Erzincan İliç'e bağlı Çöpler Köyü'ndeki altın madeninde facia yaşandı. Tonlarca toprak bir anda 100 dönümlük alana yayıldı. Dağı andıran toprak yığının bir anda sel gibi ilerlediği bölgede 9 işçi kayboldu.

ELİYLE İŞARET ETTİ

Anagold Madencilik şirketinin işlettiği altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçi toprak altında kaldı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, heyelan bölgesinde gelecek tehlikeyi belirterek afetin meydana geldiği yeri eliyle işaret ertmesi yeniden gündem oldu.

"KASIM AYINDA TEHLİKEYİ GÖSTERMİŞTİM"

Kasım ayında bölgeyi ziyaret eden ve kaymanın gerçekleştiği yeri önceden işaret eden Ahmet Ercan, uyarısını resmi olarak ortaya koymuştu. Ercan, o videoyu alıntılayarak "Kasım ayında tehlikeyi göstermiştim..." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Yaşam Uyarı dikkate alınmadı! Prof. Dr. Ercan, tehlikeyi aylar önce işaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyarı dikkate alınmadı! Prof. Dr. Ercan, tehlikeyi aylar önce işaret etti - Son Dakika
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