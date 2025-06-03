Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Yaşam

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
03.06.2025 07:58
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yine çok tartışılacak bir tartışmanın fitilini ateşledi, ''Diğer şehirler alınmasın ama en iyisi İzmit simidi'' yorumunu yaptı. Bu yoruma Ankara simidi sevenlerden ''Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz'' diye sitem geldi.

Türkiye'nin saygın yeme içme uzmanlarından Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem yarattı.

Milor'un, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var" ifadeleri, özellikle simit severler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu övgü dolu sözler, İzmit simidini ülke gündemine taşırken, farklı şehirlerin simitleriyle kıyaslamaları da beraberinde getirdi.

"ANKARA SİMİDİNİN HAKKINI YİYORSUNUZ"

Milor'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Birçok kullanıcı Milor'a hak vererek İzmit simidinin üstünlüğünü savunurken, farklı şehirlerden simit tutkunları ise kendi yörelerinin simitlerini öne çıkaran yorumlarda bulundu. Özellikle Ankara simidi sevenlerden "Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz" diye sitem geldi. İzmitliler ise "Gerçekten de farkı tadan anlar" gibi yorumlarla Vedat Milor'a destek verdi.

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Sosyal Medya, Gastronomi, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alper Elma:
    her yerin kendine göre bir pisirmesi ve simidi hazırlaması var. bence herşey USTA'da bitiyor, hamurunu güzel hazirlayan bu işinin erbabı olan olmayan her şehirde izmittede ankaradada güzel yapmayan yerlerde var guzel yapan yerler de var 17 0 Yanıtla
  • SÜLEYMAN ZALİM:
    tosya simidi, osmancık simidi, kastamonu simidi. hepsi odun ateşinde pişiyor, hepsi pekmezli suya daldırılıyor fırına girmeden önce ve hepsinin lezzetleri birbirinden farklı. vedat milör dene ve gör. 6 2 Yanıtla
  • Haluk Ceyhan:
    En iyi simit pekmezsiz Antakya simiti dir. 1 5 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    En simit mecliste 5 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    İzmit'te oturan biri olarak hatta tanidiklarimin simit saraylarında nasıl yapildigini gören biri olarak yazıyorum , milor tam bir soytarı, izmit simidi 30 sene önce Türkiyenin en iyi simitiydi, şimdi pekmez yerine şekeri kaynatıp yakiyorlarlar pekmez diye ona buluyorlar tam kanserojen,neymiş renk veriyormuş, bu gurme diye geçinen şahıs anlaşıldığı üzere birşeyden anlamiyormus 2 3 Yanıtla
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