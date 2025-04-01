Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın vefatına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Konak'ın fenalaşarak yere düşmeden kısa süre önce kaydedilen görüntülerde şarkı söylerken oldukça zorlandığı ve vokalistini işaret ederek kendisinden yardım istediği görüldü.
Ünlü şarkıcının görüntülerini izleyen herkes, Volkan Konak'ın o anlarda kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.
Öte yandan Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.
İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi. KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.
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