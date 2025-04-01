Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybederken o anlara ilişkin yeni bir görüntü servis edildi. Videoda Konak'ın yere düşerek hayatını kaybetmeden önce şarkı söylerken oldukça zorlandığı ve vokalistinden yardım istediği görülüyor.

01.04.2025 08:09
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın vefatına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

ŞARKI SÖYLERKEN OLDUKÇA ZORLANDI

Konak'ın fenalaşarak yere düşmeden kısa süre önce kaydedilen görüntülerde şarkı söylerken oldukça zorlandığı ve vokalistini işaret ederek kendisinden yardım istediği görüldü.

KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Ünlü şarkıcının görüntülerini izleyen herkes, Volkan Konak'ın o anlarda kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

CENAZE ERCAN HAVALİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi. KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı

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Son Dakika Yaşam Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

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