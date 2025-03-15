Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konanan Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.
Son Dakika › Yaşam › Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi - Son Dakika
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