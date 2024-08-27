Yaren leylek göç yoluna çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Yaren leylek göç yoluna çıktı

Yaren leylek göç yoluna çıktı

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, göç yoluna çıktı. Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde her yıl milyonlar tarafından takip edilen Yaren leylek, bu yıl da eşi Nazlı ile birlikte göç yolculuğuna çıktı.

27.08.2024 19:39
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BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan, mart ayında 13'üncü kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren leylek, göç yoluna çıktı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan, bu yıl da mart ayında eşi Nazlı ile birlikte gelen 'Yaren', göç yoluna çıktı.

Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gelişini her yıl milyonların takip ettiği Yaren Leylek eşi Nazlı ile birlikte dün göç yolculuğuna çıktılar. Adem Amca da bugün ayrılışlarını haber verdi. Sahipsiz kalan yuvaya kumrular, sığırcıklar, kargalar dadandı bile. Bir çırpıda uçsunlar, kolayca gitsinler yine gelsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Yaren leylek göç yoluna çıktı - Son Dakika

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