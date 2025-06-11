Yay Burcunda 20° Dolunay: Dürüstlüğün, kaderin ve dönüşümün kapılarını aralıyor - Son Dakika
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Yaşam

Yay Burcunda 20° Dolunay: Dürüstlüğün, kaderin ve dönüşümün kapılarını aralıyor

Yay Burcunda 20° Dolunay: Dürüstlüğün, kaderin ve dönüşümün kapılarını aralıyor
11.06.2025 15:47
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Haberler.com'a konuşan Astrolog Aysun Koç, 11 Haziran 2025, saat 10:45'te Yay burcunun 20°'sinde gerçekleşecek Dolunayı yorumladı. Adalet, eğitim ve yurtdışı konularında netleşmeleri; dürüst olanın zaferini; karmik dönüşümleri ve toplumsal-ekonomik sarsıntıları müjdeliyor.

Aysun Koç, "Yalanlar, dolanlar hepsi açığa çıkacak; dürüst olan kazanacak" diyerek, Atria sabit yıldızı etkisi altındaki Dolunay'ın özellikle mahkeme, eğitim ve yabancı işlerle ilgili süreçlerde belirleyici rol oynayacağını ve 4. evde oluşu nedeniyle aile, toprak ve yerleşim konularında da köklü netleşmeler getireceğini vurguladı.

DÜRÜST OLAN KAZANIR

Atria sabit yıldızının dürüstlük titreşimleri, hukuki ve eğitimsel süreçlerde haklı tarafın lehine sonuçlar doğuruyor. Astrolog Aysun Koç'a göre;

  • Koç & Yükselen Koç: Bir davanız var ise ve haklıysanız, istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Eğitim ve yurtdışı başvuruları muhtemelen sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacak.
  • Başak & Yükselen Başak: Aile, emlak ve yerleşim kararlarında belirsizlikler netleşiyor; taşınma veya dekorasyon planlarınız hız kazanıyor.
  • Yay & Yükselen Yay: Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor; sizi yoran konulardan arınma ve yeni kararlar alma fırsatı sunuyor.
Yay Burcunda 20° Dolunay: Dürüstlüğün, kaderin ve dönüşümün kapılarını aralıyor

KAÇINILMAZ VE KADERSEL DÖNÜŞÜM

Karmik kros yapısı, geçmişten gelen döngüleri zorlayıcı ancak dönüştürücü bir şekilde hayatınıza taşırken, bu süreç kaçınılmaz ve anlamlı.

  • Balık & Yükselen Balık: Kadersel olaylar bu dönemde öne çıkıyor; bir yıllık vadeli hedeflerinizde önemli dönemeçler yaşayabilirsiniz.
  • Oğlak & Yükselen Oğlak: Arkada dönen gizli işlerin ortaya çıkışı, geçmiş muhasebesi yapma ihtiyacı; ruhsal pratikler sizi destekleyecek.
  • Yengeç & Yükselen Yengeç: Evcil hayvanınızın veya evle ilgili sağlık/iş belirsizlikleri netleşecek. Bu süreçte sabırlı olmak önemli.

TOPLUMSAL VE EKONOMİK SARSINTILAR

  • Jüpiter–Satürn–Neptün ve Mars–Uranüs kareleri, ekonomik dalgalanmalar, toplu işten çıkarmalar ve küçük çaplı depremleri tetikleyebilir.
  • Boğa & Yükselen Boğa: Miras, kredi ve ek kazanç konularında netleşmeler var; sağlık sorunları operasyon ihtimali doğurabilir.
  • İkizler & Yükselen İkizler: Evlilik ve ortaklık kararlarında dürüst olmayanla yollar ayrılabilir; yeni sözleşmeler için adım atabilirsiniz.
  • Terazi & Yükselen Terazi: İletişim temaları öne çıkıyor; kırgınlıklar onarılabilir ya da kopmalar hızlanabilir.
  • Akrep & Yükselen Akrep: Gelir, kazanç ve değer algınızda farkındalık; imaj değişimi veya iş değişikliği gündeme gelebilir.
  • Aslan & Yükselen Aslan: Yeni bir aşka başlayabilirsiniz; bekar Aslanlar için romantik fırsatlar desteği güçlü.
  • Kova & Yükselen Kova: Sosyal çevrenizi elden geçirme zamanı; gerçek dostlar ortaya çıkarken, hayalinizi gerçekleştirecek fırsatlar doğuyor.

Astroloji, Aysun Koç, Dolunay, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yay Burcunda 20° Dolunay: Dürüstlüğün, kaderin ve dönüşümün kapılarını aralıyor - Son Dakika

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