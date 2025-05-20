Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti - Son Dakika
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Yaşam

Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti

Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat'ta yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda açılacağını duyurdu. Proje ile Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı hedefliyor.

20.05.2025 12:42
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Böylece, Bodrum'da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

MAVİ BAYRAK GURURU

Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Bakan Ersoy'un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Yeni halk plajları 2025'te hizmete açılıyor

2025 HEDEFLERİ: 35 HALK PLAJI

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.

Yeni halk plajları 2025'te hizmete açılıyor

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Son Dakika Yaşam Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti - Son Dakika

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