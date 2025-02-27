Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler - Son Dakika
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Yaşam

Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

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Anıtkabir çevresindeki trafik ışıklarına ''ay yıldız'' görseli yansıtıldı. Yeni trafik ışıklarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

27.02.2025 15:18
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ay yıldız görseli yansıttı.

Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi'nde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışık yandığında "ay-yıldız" silueti ortaya çıkıyor.

Türk bayrağının yansıtıldığı trafik ışıkları, Anıtkabir çevresine görsel olarak da anlam katıyor.

Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler
Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler
Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler
Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Ay Yıldız, Anıtkabir, Teknoloji, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    Görgüsüzler 3 42 Yanıtla
  • Erguen Yuecel:
    Türk bayrağının trafik ışığında ne işi var kesin chpnin işi bu tamam Türk bayrağı bizim ama bu kadarda gözümüze sokmanızın anlamı yok 6 23 Yanıtla
  • Selami Bor:
    İyi güzelde yağmurlu karlı havada hafif sisli havada görünürlüğü azaltmaz mı herhangi bir kırmızı ışık ihlali veya kazada bu dava konusu olabilir diye düşünüyorum 15 11 Yanıtla
  • Sk 06:
    BÖYLE SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ BURASI ATATÜRK CUMHURİYETİ ÇAKMA DEĞİL GERÇEK BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 11 9 Yanıtla
  • stanciu george:
    yeşili neden yok merak ettim 10 8 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk:
    Türkiye de tüm İlçe ve illerde aynısı yapılmalıdır. 8 4 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    aman ne güzel başımız göge erdi bu haberle 3 9 Yanıtla
  • Mehmet Şener:
    Trafik ışığını değil, plakayı buzlamanız gerekiyor! 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    hahay bu işmi şimdi memleket çağ atlamış dünya 5 den büyüktür diyen biri hiçmi ilginizi çekmiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler - Son Dakika
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