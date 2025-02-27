Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ay yıldız görseli yansıttı.
Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi'nde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışık yandığında "ay-yıldız" silueti ortaya çıkıyor.
Türk bayrağının yansıtıldığı trafik ışıkları, Anıtkabir çevresine görsel olarak da anlam katıyor.
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