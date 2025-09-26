Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı - Son Dakika
Yaşam

Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı

Yeşiliyle ünlü ilimizin 3 aylık suyu kaldı
26.09.2025 14:48
Bolu'da Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 seviyesine düştü ve sadece 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Görüntülerde su seviyesinin geriye çekildiği ve adalar oluştuğu görüldü.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 19 seviyesine geriledi.

KENTİN 3 AYLIK İÇME SUYU KALDI

Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.

