Yeşilli Kirazı Dalında Satıldı - Son Dakika
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Yaşam

Yeşilli Kirazı Dalında Satıldı

12.06.2025 13:10
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde don nedeniyle düşük rekolteye rağmen 'Napolyon' cinsi kiraz dalında alıcı buldu.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen, uzun yıllardır adına festival düzenlenen ve don olayı nedeniyle rekoltenin az olduğu 'Napolyon' cinsi kiraz, dalında alıcı buldu.

Yeşilli ilçesinde 3 bin dekar alanda üretimi yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın büyük kısmı, bu yıl yaşanan don olayı nedeniyle pazara inmeden dalındayken talep gördü. Sabahın erken saatlerinde kırsal Koyunlu Mahallesi'ndeki bahçelere inen çiftçiler, öğle sıcaklığı bastırmadan topladıkları kirazları, kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere göndermeye başladı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ülke genelinde yaşanan don olayından dolayı bu yıl istedikleri rekolteyi elde edemediklerini ifade ederek, "Bu sene kalitesi, aroması yüksek ama verimi düşük. İstediğimiz düzeyde verim elde edemedik. Bakanlık ve il müdürlüğümüz bu konuda çalışmada yapıyor. Çiftçilerimizin mağduriyetlerini ve hassasiyetlerini de biliyoruz. Festivali de bunun için düzenliyoruz. Kardeşlerimizin mağduriyetlerini festival tertip komitesi olarak biz bir araya geldik, değerlendireceğiz. Daha sonra toplantı da yapacağız. Bu telafiyi nasıl gideririz, bu kardeşlerimize maddi manevi nasıl destek olabiliriz, siyasi parti ayağıyla devletin, belediyelerin, halkın ve hayırsever vatandaşların imkanlarıyla, çiftçi kardeşlerimizin mağduriyetini ve kirazı daha da canlı hale getirmek daha doğrusu tarımı daha ön plana çıkaracak şekilde daha canlı, daha verimli hale getirmek için ne lazımsa kardeşlerimizle dayanışma içerisinde birlikte yürüteceğiz" dedi.

'KİRAZIMIZ DALINDA SATILIYOR'

Koyunlu Mahalle Muhtarı Çetin Ökmen, geçen yıl hasat sonrası kirazın tüm Türkiye'ye sipariş ile gönderildiğini belirterek, "Bu kiraz sadece Yeşilli'de yetişiyor. Festival yarın başlayacak. Bu kirazdan hiç bir yerde yok. Bu kirazlar bakkallara, büyük şehirlere gidiyor. Belediye Başkanımız her sene 10-15 ton alıp dağıtıyor. Dalında satılıyor. Kirazlarımız; İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gidiyor. Yurt dışına bile gidiyor. Ama bu yıl don olayından dolayı verim düşüktür" diye konuştu.

'SUSUZ YETİŞİYOR, DOĞAL KİRAZIMIZI HERKES BEĞENİYOR'

Kirazlarının meşhur olduğunu ifade eden üretici Abdülhamit Oral, "Sabah erken saatlerde başlayarak 10'a kadar hasadı yapıyoruz. Havalar ısınınca hasadı bırakıyoruz. Bazı kesimler dondan etkilendi. Kirazımız susuz yetişiyor, yani doğaldır" dedi.

Üretici Alaaddin Enes ise Yeşilli kirazının çok güzel ve meşhur olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Ben kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyorum. Ailece çiftçilik yapıyoruz. Yeşilli'nin Napolyon cinsi kirazımızın hasadına başladık. Bu yıl dalında satıldı kirazımız. Meşhurdur ve çok beğeniliyor. Tadına bakan bir daha bakmak istiyor. Verim düşük olmasına rağmen çok şükür idare ediyor"

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Yeşilli Kirazı Dalında Satıldı - Son Dakika

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