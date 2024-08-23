Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
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Yaşam

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

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Yalısında merdivenden düşerek beyin kanaması geçiren ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar'dan güzel haber geldi. Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Uğur Dündar, ''Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda'' dedi.

23.08.2024 16:28
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Usta televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz gün Sarıyer'deki yalısının merdiveninden düşerek beyin kanaması geçirdi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

"BİRAZ ZAMAN ALABİLİR AMA SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumunu yakından takip eden gazeteci Reha Muhtar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

REHA MUHTAR TEDAVİ GÖRÜRKEN ÇOCUK KRİZİ YAŞANDI

Reha Muhtar'ın tedavisi devam ederken nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Deniz Uğur da oğlunun sanatçı Nilüfer tarafından kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Nilüfer hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlarken çiftin oğlu Poyraz ise bir video yayınlayarak "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" dedi. Uğur'un şikayeti üzerine dün akşam Reha Muhtar'ın evine giden emniyet güçleri Poyraz'ı gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur'a teslim edecek.

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Uğur Dündar, Reha Muhtar, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk: Kötüye birşey olmaz 16 17 Yanıtla
  • Vatanperver adam: tüh buna üzüldüm acı varmiydi acı insanmarla dalga geçmeyi bırakacak misin bak hayatin pamuk ipliğine bağlı 7 12 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Beyın kanaması yaşayan bırınde Kesınlıkle hasar kalır en ucuz hasar bır bolgesı felç kalır 10 4 Yanıtla
  • Ateş: Banane,bize ne faydası var.Diğer insanlardan ne farkı var.Çokta umurumuzda 4 6 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven: Acı varmı sorun, namaz kılan çocuklardan selam yok ona... 1 0 Yanıtla

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