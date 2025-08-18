Yüksekova'da Harabe Bina Korkutuyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır harabe olan ve çökme riski bulunan 3 katlı bina, mahalleliyi tedirgin ediyor.Yüksekova'nın Eski Kışla Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bina, 2016 yılında hendek olaylarında büyük hasar gördü. İlçede 9 yıldır harabe şeklinde ayakta duran bina tehlike oluşturuyor. Kolonları zarar gören, bir bölümü de yıkılan binanın her an çökme riski bulunuyor. Mahallede yaşayan Tahirhan Demir, "Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Yıllardır burası böyle. Kimse oturmayınca ev bu hale geldi. Bina yıkılıp dökülmüş. Çocuklarımız içine girmesin diye gündüzleri mahalleliler olarak nöbet tutuyoruz. Yetkililerin bir an önce bu enkazı kaldırması gerekiyor. Bina geceleri ise madde bağımlıların yuvasına dönüştü. Mahalleli olarak çok zor durumdayız. Binanın kaldırılmasını istiyoruz. Gündüzleri çocuklarımız için geceleri ise madde bağımlıları için nöbet tutuyoruz. Gecenin yarısında içiciler, gelip bağırıyor. Korku dolu geceler yaşatıyorlar bize" dedi.

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),