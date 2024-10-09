Yüksekova\'da Leylekler Kışı Geçiriyor

Yaşam

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, her sene ilkbahar ve yaz aylarında binlerce leyleğe ev sahipliği yaparken, bazıları göç etmeyip, kışı köylerde geçiriyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu durumun bölge insanının özellikle kış aylarında leyleklere yiyecek vermesinden kaynaklandığını söyledi.

Çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Nehil Sazlığı ile yabani kuşların güzergahında bulunan Dedeler, Beşbulak ve Köprücük köylerinin sulak alanları binlerce leyleğe de konaklama imkanı sunuyor. İlkbahar aylarında bölgeye gelerek zengin sulak alanlarda konaklayan leylekler, havaların soğumaya başladığı sonbahar aylarında ise sıcak bölgelere göç ediyor. Birçok leylek ise göç yapmıyor.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Köprücük köyünde 21 yıldır konaklayan leylek ailesi gibi Dedeler ile Beşbulak köyleri de artık göç etmeyen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Beşbulak köyünde yaşayan Kemal Dağdeviren (72), köylerindeki birçok elektrik direğinin leyleklere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu durumun bölge insanının leyleklere sahip çıkmasından kaynaklandığını söyledi. Geçirgen, köylülerin kış aylarında leyleklere yiyecek verdiğini belirterek, "Yüksekova'da hayvan sevgisi var ve hiç kimse bu kuşlara zarar vermiyor. Eskiden az rastlardık. Son yıllarda ise sayıları giderek artıyor. Özellikle son 20 yıldır çetin geçen kış şartlarına rağmen köylerimizde göç etmeyen leylekler bulunuyor ve bu köylerde yaşayanlar kış aylarında bu kuşların yiyeceklerini vermeye çalışıyorlar. Sahip çıkıldığı için de leylekler bölgeyi terk etmiyor" dedi.