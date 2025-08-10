Zore Vadisi'nde Yaz Keyfi - Son Dakika
Yaşam

Zore Vadisi'nde Yaz Keyfi

10.08.2025 11:39
Batman'da sıcak havadan kaçanlar Zore Vadisi'ne akın ederek serinliyor ve piknik yapıyor.

SICAKLIĞIN mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Batman'da, vatandaşlar serinlemek ve piknik yapmak için Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki Zore Vadisi'ne akın ediyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Batman'da Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan Zore Vadisi, serinlemek, yüzmek, doğa yürüyüşü ve piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Eşsiz doğa manzarasına sahip vadinin belli bir noktasına kadar araçla ulaşılırken, geriye kalan 7 kilometrelik mesafe yürüyerek aşılıyor. Gruplar halinde yüzlerce kişinin geldiği vadide, küçük şelalelerin bulunduğu alanlarda piknik yapılırken, vatandaşlar aynı zamanda suya girerek serinliyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Zore Vadisi, kalabalığı ve hareketliliğiyle plajları andırıyor.

'100-200 YILLIK ÇINAR AĞAÇLARI VAR'

Yola devam edebilmek için aşılması gereken su engellerinin çok keyif verdiğini ifade eden Hasan Erdal, "Ömrümüz Batman'da geçti. 60 yaşlarındayım. İlk defa burayı görüyorum. Hayran kaldım. Bir kere çok güzel bir su, muhteşem bir vadi, değişik hayvan türleri, yengeçler, kaplumbağalar ve çeşitli hayvan popülasyonları görme mutluluğu yaşadık. En az 100-200 yıllık çınar ağaçları var. Bu farklı bir güzellik katıyor. Yolu devam ettirebilmek için su engelleri var. Mutlaka suya girerek aşıyorsunuz. Bu ayrı bir serinlik ve güzellik katıyor. Batman, Silvan, Diyarbakır gibi özellikle çok sıcak memleketlerdeki bir bölgede yaşıyoruz. Bu insanların dinlenmesi ve serinlemesi için buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

'KİTLESEL OLARAK BİR YOĞUNLUK VAR'

Zore Vadisi'nin doğa harikası bir yer olduğunu söyleyen Veysi Mercimekçi, "Burası Sason ile Kulp arasında bulunan bir kanyon. Biz buraya serinlemek için geliyoruz. Ayrıca buraya geldiğimiz zaman bir çevreci olarak da halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bayağı kitlesel olarak bir yoğunluk var. Hava sıcaklıklarının 47-48 derecelerini bulmuş olduğu bu zamanlarda insanlarımızın o sıcaklıklardan kaçıp, bu bölgeye gelip serinlemek istedikleri bir doğa harikası bir yer. Buradaki doğa harikasını tüm vatandaşların görmesini diliyoruz. Şehir hayatındaki o kalabalıktan kaçan insanlar burada doğa ile iç içe çok güzel bir gün geçiriyorlar" diye konuştu.

'BURADA NEFES ALIYORUZ'

Serinlemek için gelen Mehmet Şah Çaktu, "Ben Batman'dan buraya geliyorum. 7 senedir burayı keşfettim. 2-3 seferdir ailemle geliyorum buraya. Şu anda da arkadaşlarla geldik buraya. Ailemizle beraber geliyoruz ve burada yüzüyoruz, serinliyoruz. Doğası çok güzel. Sıcak havadan kaçıp gelip burada nefes alıyoruz. Burada ailemizle birlikte çay yapıp, piknik yapıyoruz. Akşam saat 5-6'ya kadar burada kalıp ondan sonra gidiyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen Mahsum Sarsarkan ise bölgenin yoğun ziyaretçi akınına uğradığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Silvan ilçesi sıcaklığı derece olarak yaklaşık 47-48 derece hissediliyor. Bizde o sıcaktan Zore Vadisi'ne geldik. Burada serinlemek istiyoruz. Burası güzel ve harika bir yerdir. Şelalesi çok güzel. Zaten piknik alanıdır. Çok güzeldir. Her yerden geliyorlar. Batman, Sason, Diyarbakır, Siirt'ten geliyorlar. İstanbul'daki vatandaşlarımız Diyarbakırlı, Batmanlı olsun İstanbul'dan sürekli diyorlar video atın. Biz her hafta zaten geliyoruz buraya."

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Hava Durumu, Batman, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

