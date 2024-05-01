1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda İstanbul\'da Yollar Boş Kaldı

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1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarının izinli olması dolayısıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İstanbul'da havanın yağışlı ve kapalı olması dolayısıyla İstanbulluların tatili evlerinde geçirmesi nedeniyle Anadolu yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.30'da trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi. - İSTANBUL