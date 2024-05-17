1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni\'nde Belediye Başkanları ve Gençler Basketbol Maçında Karşılaşacak

Yerel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni kapsamında Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilecek "3x3 Atatürk ve Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası" gösteri maçında Belediye BaşkanlarI ve gençler karşılaşacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, gençlerin basketbol heyecanına ortak olacak. - BURSA