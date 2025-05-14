10 Yaşındaki Kız İnovatif Kumaş Üretti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 10 yaşındaki Ravza Sevikoğlu, yaptığı proje ile böcekleri uzaklaştırmasının yanı sıra sağlık alanında da fayda sağlayan kekik bitkisinin özünü kullanarak kumaş üretti. Yaptığı bu çalışma ile TÜBİTAK yarışmasına katılan minik kaşif, 3'üncü oldu.

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 10 yaşındaki Ravza Sevikoğlu, Fen Bilimleri dersinde yaptığı çalışma sırasında kekik bitkisinin antimikrobiyal özelliklerini keşfetti. Mikropları öldürme özelliği bulunan kekik bitkisinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceği üzerine araştırma yapan Ravza Sevikoğlu, çalışmalarına başladı.

Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde danışman öğretmeni Emine Sarı'dan da destek alan Ravza, "Kekik Özlü Biyokumaşla Yeşil Dokunuş" adlı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, kekik bitkisinin özünden antimikrobiyal kumaş üretmeye başladı. İçeriği sayesinde hastanelerde, paketlemede ve hijyen gerektiren ortamlarda kullanılabilecek kumaş için uzun süre çalışan 10 yaşındaki kaşif ve danışman öğretmeni Emine Sarı, projelerini tamamlayarak TÜBİTAK Bölge Yarışması'na gönderdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Ravza Sevikoğlu'nun çalışması, Kimya alanında 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

"Doğaya zarar vermeyen ve doğal kaynaklardan elde edilen bir kumaş türü"

Ravza Sevikoğlu, yaptığı çalışma hakkında bilgiler vererek, "Proje fikrim, Fen Bilimleri dersinde biyoplastik üzerine yaptığım bir araştırmada kekik bitkisinin antimikrobiyal özelliklerini fark etmemle ortaya çıktı. Sonrasında da bu projeyi yaptık ve TÜBİTAK için denemeleri gönderdik. Kumaşlarımız doğada çözünebilen, doğaya zarar vermeyen ve doğal kaynaklardan elde edilen bir kumaş türü. Bulduğumuz kumaş her alanda kullanılabilir. Özellikle hijyen, sağlık alanlarında ve hastanede paketleme alanlarında kullanılmasını düşünüyoruz" dedi.

"Özgüvenli yetişmesi için çabalıyoruz"

Baba Samet Sevikoğlu ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, her zaman ona destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Sevikoğlu, "Çok duygulandık, gurur duyduk. Evde de sürekli bize sorular soruyor. Projeler de yapıyor, farklı fikirler ortaya çıkarmaya çalışan bir çocuk. Özgüveninin yerinde olması için gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Kendisini ifade etmesine izin veriyoruz, zaman ayırmaya, sürekli iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. İletişim araçlarının iyi kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi ise Ravza Sevikoğlu'nun icadı olan Kekik Özlü Biyokumaş için patent başvurusu çalışmalarına başladı. - DÜZCE