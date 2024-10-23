100 Yaşında Hayatını Kaybeden Asırlık Çınar

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 8 çocuk ve 49 torun sahibi olan Fatma Çelik, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Kayabaşı Mahallesinde ikamet eden ve 8 çocuk il 49 torun sahibi olan Fatma Çelik, 100 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklar neticesinde hayatını kaybetti. Asırlık çınarın cenazesi bugün Kayabaşı Mahallesi Camii'nde öğlen ezanı sonrasında kılınacak olan cenaze namazı sonrasında aile mezarlığında toprağa verilecek. - SAKARYA