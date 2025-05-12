102 Yaşındaki Cemal Dede'nin Anıları - Son Dakika
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102 Yaşındaki Cemal Dede'nin Anıları

102 Yaşındaki Cemal Dede\'nin Anıları

Cumhuriyet'in ilanı yılına doğan Cemal dede, Kahramanmaraş'ın tarihine ışık tutuyor.

12.05.2025 11:04
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Kahramanmaraş'ta tarihi mahallede hayatını sürdüren Cumhuriyet'le yaşıt 102 yaşındaki Cemal dede, ilerleyen yaşına rağmen hafızası ve anlattıklarıyla geçmişe ışık tutuyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Cemal Büyükdereli, geçmişiyle adeta yaşayan bir tarih. 1923 doğumlu Cemal dede, gününün büyük bölümünü oğlunun konteyner iş yerinde geçiriyor. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl dünyaya gelen Cemal dede, geçmişten bugüne birçok olaya tanıklık ettiğini anlatarak, eski Kahramanmaraş'ı ve hayat tecrübelerini paylaştı. Eski Maraş'tan, savaş yıllarından ve mahalle yaşamından kesitler sunan Cemal dede, özellikle mahalle dayanışmasının, komşuluk ilişkilerinin ve yokluk içindeki mutluluğun altını çizdi.

"7 çocuğu, 14 torunu var"

Babasının 7 çocuğu ve 14 torunu olduğunu anlatan oğlu Mustafa Büyükdereli, "Benim babam ve onun babası bu çarşıda esnaflık yapmış. Babası komisyonculuk yaparmış, peynir, süt ve yoğurt falan satarmış. Kendisi de kış mevsiminde yem işleri ve yaz gelince de buğday, tarhanalık ve benzeri Maraş ürünlerinden satarmış. Depremde bizim iş yerimiz yıkıldı ve şu anda konteynerde kalıyoruz. Babam da geliyor yanımda duruyor. Sabah 11 gibi geliyoruz akşam 4 gibi gidiyoruz, vakit geçiriyoruz. Babamın toplam 7 çocuğu, 14 torunu var. Torunlarından da evli olanlar var ve onların da çocukları olanlar var üniversiteye gidenler dahi var. Bayramlarda hısım akrabalardan geliyorlar kalabalık oluyor. Babam geçmişte çok maceralı hayat yaşamış, askerlik hatıralarını çok anlatır. Maraş'ın kabadayılarındanmış. Adnan Menderes ve Süleyman Demirel'i görmüş" dedi.

"5-6 kişiyi güreşerek yıkardım"

Bol süt ve yoğurt yiyerek beslendiğine dikkat çeken Cemal dede ise, "Dükkan önünde 5-6 kişiyi güreşerek yıkardım, hakemler omuzuna alır dükkana getirirdi. Babam da bana bir ikramiye verirdi ve kurabiye verirdi. Babamın bakkalı vardı ve ben de çok süt ve yoğurt yerdim. Biz de komisyonculuk ederdik. İnsanlar eskiden birbirlerine çok tutkundu. Bir kişi güreştiğinde 5-6 kişi onu desteklerdi. Askerliği 36 ay Siirt, Bitlis, Diyarbakır illerinde yaptım ve oralarda gezdim" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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