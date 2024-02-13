Erzincan\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümünde çelenk sunuldu

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü programları kapsamında Erzincan Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Düzenlenen törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, emniyet birimleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi'nin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajları okundu.
Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun şu ifadeleri kullandı:
"13 Şubat Erzincanlılar için İstiklaldir! Hürriyettir! Cumhuriyettir! Türk'ün sarsılmaz iradesinin, vatan ve bayrak sevgisinin üstün cesaret ve kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazıldığı gündür 13 Şubat. Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, birçok medeniyete beşiklik etmiş Erzincan'ımız Dünya tarihinin en kanlı savaşı esnasında işgale uğramış destansı bir mücadele ile aziz milletimizin üstün mücadelesi ve bağımsızlık ülküsü ile geri alınmıştır. Bugün bu kutlu günün 106. Yılını sizlerle birlikte coşku ve gururla kutluyor olmanın onuru içerisindeyim. Türk olmak, bu vatanın bu toprakların evladı olmak ayrıcalıktır. Bunun bilincinde olan her fert şunu da bilmelidir ki üzerimize düşen görevlerde bir o kadar ayrıcalık gerektirmektedir. Bizler bu vatan için canından, malından, sevdasından vazgeçmiş ecdadımızın emaneti olan bu toprakların neferi olmaya son nefesimizi verene kadar devam edeceğiz. 1071'den 1918'e, 1918'den bugüne kadar bu topraklar için can veren, bedel ödeyen, şanlı ecdadımızın emanetine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. O yüzdendir ki, ilk olarak çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamalı, onları ilim ve bilimle donatıp bin yıl önce olduğu gibi bugünde gözü, birliğimizi ve beraberliğimizi bozma derdinde olan, gözü topraklarımızda olan hainlere imanla göğsümüzü siper etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ERZİNCAN
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