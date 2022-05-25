130 kilo ağırlığındaki kadın diyetle 4 ayda 41 kilo verdi

ZONGULDAK Zonguldak'ta fazla kilolarından dolayı arkadaşları tarafından dışlandığını söyleyen 24 yaşındaki Aksa Nur Gökdere, diyetle 4 ayda 41,5 kilo verdi.

Zonguldak'ta Aksa Nur Gökdere (24)arkadaşlarına inat kilo vermeye karar verdi. Ardından Gökdere ameliyat ve diyet yöntemleri arasında karar aşamasına geldi. Gökdere, araştırmaları sonucunda diyetisyen Gizem Güneş'le tanıştı. Aksa Nur Gökdere diyete başlayarak 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 41,5 kilo vererek 130 Kg'dan 88,5 Kg'a düştü. Hedeflediği kilo 86 olan Gökdere, kısa bir süre içerisinde hedeflediği kiloya ulaşarak diyeti tamamlamayı planlıyor.

"Sadece beslenme alışkanlıklarını değiştirerek başardık"

Diyetisyen Gizem Güneş, "Aksa ile Ocak ayında başladık. 4 aylık sürede 41 kilo verdik. Sadece beslenme alışkanlıklarını değiştirerek başardık. Buraya gelmeden önce pek çok yönetimi denemişti. Aslında diyete olan inancı da zayıftı. Bunu beraber inşa ettik. Kendisinin azmi takdir edilesiydi. Çünkü çok kısa sürede bunu başardık. Sadece beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle bunu başardık. Çok ciddi bir spor geçmişi yok bu anlamda. Herhangi bir ilaç ya da bitki çaylarından medet uymadık. Başka hiç bir şeyle ilgilenmedik. Evlenme alışkanlıklarımızı değiştirdik aç kalmadık. Olabildiğince iyi beslenerek bu süreci tamamladık. Kendisi buraya gelmeden önce ön yargılıydı. Fakat ön yargısı beraber kırdık. Şuanda geldiğimiz nokta da ideal kilomuza 2 kg kaldı. Bize geldiğin de 130 Kg'ydu. Şuanda 88,5 Kg'yuz. İdeal Kg'muz 86 Kg. 2,5 Kg fazlamız var. 86 Kg başkalarının zayıflama konusu olabilir ama çok ciddi bir kas kütlemiz var. Bu kas kütlesi 86 kg olarak belirleniyor. Herkese göre kg değişebileceği bizim sağlıklı kiloya ulaşabilmemiz için 2,5 Kg vermemiz gerek" dedi.

"Arkadaşlarım tarafından dışlanıyordum"

Arkadaşlarına inat diyete başladığını ifade eden Gökdere, "Şöyle hem arkadaş ortasında rahat edemiyordum. Arkadaşlarımın gözünde biraz dışlanıyordum. Aradığım hiç bir kıyafet bulamıyordum. Aradığım kıyafetleri de yaşımın bir kaç üstünde buluyordum. Kendi sağlığım açısından geçmiştim. Bunun öncesinde de sürekli deneyip deneyip olmadığından son çare olarak Gizem hanıma geldim. Bu yolculukta 4 ayda 41 Kg verdim. Diyete tekrar inanmaya başladım. Sağlıklı beslenmeye tekrar inanmaya başladım. Diyete tekrar inanmaya başladım. Sağlıklı kilo vermeye Gizem hanım birlikte çalışarak başardık. Ben öncesinde bir diyete başlamıştım. Akupunktur tedavisine. 50 beden bir gömlek aldım. 54 beden gömlek giyiyordum. 50 beden bir tık sıkıyordu. Gizem hanımla başladığımız bu yolculukta ben bunları giyeceğim dedim. Şimdi denediğimde o zaman olmayan gömlek kilo verdiğim de şuan çuval gibi oluyor. Bir çok kıyafetim değişti. Hedeflediğim kilodan sonra bir kaç kilo daha verip sağlama almak istiyorum. İdeal Kg' un dışında sağlıklı beslenerek kilo almamak için uzun bir serüven beni bekliyor. Benim aklımda hep şu vardı ben sağlıklı beslenerek veremem ben tüp mide ameliyatı olacağım diyordum. ya ben bu eziyet çekicim ya da sağlıklı beslenerek porsiyonları küçülterek abur cubur yemeyerek bu yola gireceğim. Şu anki durumdan sonra tüp mide ameliyatı ziyan. Kendi bedenimi uğraştırabileceğim bir şeymiş" şeklinde konuştu.