14. Madran Baba Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'nde, Alamut Cemevi Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 14. Madran Baba Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, belediye meclis üyeleri ile çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yaptığı konuşmada, "Kardeşliğin, hoşgörünün ve birlik beraberliğin simgesi olan bu güzel günde, hem kültürümüzü yaşatmanın hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştık" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Bozdoğan Alamut'ta Cemevi Derneği'nin düzenlediği 14. Madran Baba Şenliği'nde canlarımızla bir araya geldik. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin hissedildiği bu güzel günde birlikte olmaktan mutluluk duydum. Nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Alamut Cemevi Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya,"Alamut Cemevi Derneği'nin düzenlemiş olduğu 14. Madran Baba Şenliği'ne katılarak canlarla gönüllerimizi birledik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm canlara teşekkür ediyor, Bozdoğan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Galip Özel'e ve Alamut Cemevi Derneği'ne nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şenlikte, sunuculuğunu Yağız Kamsız'ın yaptığı programda sanatçılar sahne alarak türküler seslendirdi. Semah ekipleri ise sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - AYDIN