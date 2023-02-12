147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: "Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" - Son Dakika
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147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: "Ben çok kirliyim, beni hamama götürün"

12.02.2023 10:41
147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: "Ben çok kirliyim, beni hamama götürün"

Antalya Kepez Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmalarında 7. gün 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Antalya Kepez Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmalarında 7. gün 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cudi'nin ilk sözleri ise, "Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" oldu.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk günden itibaren deprem felaketinin yaşandığı bölgede olan Kepez Belediyesi arama kurtarma ekipleri, birçok kurtuluşa tanıklık etti. Kepez Belediyesi arama Kkrtarma ekiplerinden 7. günde 147 saat sonra umutları yeşerten bir kurtarma haberi daha geldi. Hatay'ın Yumak Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, "Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi. Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, "Su verecek misiniz?" diye sordu.

Kepez Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin "Kimse var mı?" çağrısına ses gelmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak madencileri, Kütahya madencileri ve İstanbul itfaiyesi de destek oldu. Kepez Belediyesi ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Kepez Belediyesi, Kahramanmaraş, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: 'Ben çok kirliyim, beni hamama götürün' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 147. saatte kurtarılan Cudi'nin ilk sözleri: "Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" - Son Dakika
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