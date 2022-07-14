15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı

14.07.2022 14:28
15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı

Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan '15 Temmuz Temalı Beste Yarışması' düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan '15 Temmuz Temalı Beste Yarışması' düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Temalı Beste Yarışması'nın tanıtım toplantısına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili A.Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Ziya Gültekin, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Varank Aslantürk ve Zekeriya Erdim, jüri üyeliği yapacak olan Mustafa Şen, Elif Buse Doğan ve Yücel Arzen Hacıoğulları katıldı. Proje,15 Temmuz ruhunu yansıtan eserler besteleyen sanatçıları bir çatı altında toplamayı planlıyor. Yarışmanın profesyonel amatör fark etmeksizin tüm bestecilere ve şarkı sözü yazarlarına açık olduğu belirtildi. 15 Temmuz Beste Yarışması Düzenleme Kurulu jürisi tarafından 10 eser belirlenecek. Bu eserlerden Finale kalmaya hak kazanan 8 eser için, profesyonel aranjör tarafından bir albüm hazırlanacak. Birinci olan esere ise 50 bin lira ödül verilecek.

"15 Temmuz'u da unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Felaketle başlayıp zaferle sonuçlanan bu tarz olaylar bizim tarihimizde çok görülmektedir. İnşallah bu sonuncusu olur. Biz Sakarya'yı, büyük tearuzu unutmadığımız gibi 15 Temmuz'u da unutmayacağız. Bunun en güzel yollarından birisi müzik, buna bir bütünün parçası olarak bakmak lazım. Kültür sanat ve edebiyat alanı bunun en doğru alanı. Eserleri seçmekte zorlanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Unutursak yok oluruz"

15 Temmuz hain darbe girişiminin hedefinin Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, "Cumhuriyetimizi ele geçirip parçalayıp bölmek istiyorlardı. 15 Temmuz'u unutursak yok oluruz. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman tekrar böyle bir girişimde bulunmak için çalışmalar başlatacaklar. Bu yılda 15 Temmuz ruhunu beste ile yansıtabilecek vatandaşlarımızı katılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kazananlar Cumhuriyet'in 100. yılında açıklanacak

Besteciler, yapıtın şarkı sözleri, kendisinin ve söz yazarının biyografik bilgileri ile 15 Temmuz Derneğinin "15 Temmuz Beste Yarışması" sayfasında bulunan "Katılım Formunu" doldurarak besteleriyle birlikte yükleyerek katılabilecekler. Besteler Mp3 formatında en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar on5sifir7besteyarismasi.com sitesine yüklenecek. Ödül kazanan eserler Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılının Temmuz ayında düzenlenecek geniş kapsamlı etkinlik ile kamuoyuna açıklanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI Elazığspor 15 Temmuz'da başlıyor Elazığspor 15 Temmuz'da başlıyor Denizlispor'un Burdur kampı 15 Temmuz'da başlıyor Denizlispor'un Burdur kampı 15 Temmuz'da başlıyor
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement